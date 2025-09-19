Vasco deve ter desfalques para a partida contra o Flamengo

O Vasco da Gama deve entrar em campo com desfalques importantes no clássico contra o Flamengo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. A equipe cruzmaltina enfrenta dificuldades para escalar alguns dos seus jogadores, especialmente no setor defensivo e no meio-campo.

Além da ausência do volante Jair, que passou por cirurgia no joelho nesta semana e está oficialmente fora do restante da temporada, o Gigante da Colina não vai ter o lateral-esquerdo Lucas Piton disponível para a partida. O jogador sofreu uma lesão durante a partida contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e ainda não se recuperou totalmente.

Com a ausência de Piton, a tendência é que o técnico Fernando Diniz mantenha o uruguaio Puma Rodríguez improvisado na lateral esquerda — função que já exerceu no último jogos.

Piton sai de muletas de Botafogo x Vasco (Foto: Leonardo Bessa/ Lance!)

Outro desfalque provável é o experiente volante Tchê Tchê, que vem lidando com uma lesão muscular desde o duelo contra o Corinthians, em 24 de agosto. O jogador chegou a tentar um retorno após a Data Fifa, entrando em campo diante do Botafogo, mas voltou a sentir o problema poucos minutos depois e precisou ser substituído novamente por conta do problema físico.

Meio-campo em aberto

Na última rodada, contra o Ceará, o volante Matheus Carvalho foi o substituto de Tchê Tchê, mas teve atuação abaixo do esperado e falhou no lance do primeiro gol adversário. O jogador acabou substituído no intervalo. Agora, a expectativa é que Hugo Moura, que retorna de suspensão, reassuma posição no setor de marcação, formando dupla com o jovem Cauan Barros.

Hugo Moura em ação no jogo do Vasco contra o Independiente del Valle pela Sul-Americana (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Outra opção para o setor, com uma caracterestica mais similiar a de Tchê Tchê, é Paulinho, que voltou a entrar em campo na rodada passada após mais de dois meses sem atuar. Ele deixou boa impressão e pode ganhar minutos importantes no clássico, dependendo da estratégia adotada pela comissão técnica.