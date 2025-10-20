A Fórmula 1 realiza a partir desta sexta-feira (24) o Grande Prêmio do México, 20ª etapa da temporada de 2025. A prova acontece no Autódromo Hermanos Rodríguez, na capital mexicana. Em uma sequência fora do horário padrão da manhã na F1, a largada da corrida de domingo (26) está marcada para às 17h (de Brasília). Todas as sessões têm transmissão da Band, BandSports e F1TV.

Mesmo com a má fase, Oscar Piastri ainda é líder do Mundial de Pilotos com 346 pontos, seguido do companheiro de equipe Lando Norris (332) e Max Verstappen (306), da Red Bull. George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Kimi Antonelli, Alexander Albon, Nico Hulkenberg e Isack Hadjar completam os 10 primeiros.

Como foi a etapa em 2024?

Carlos Sainz e Ferrari mandaram no GP da Cidade do México de 2024. Com atuação quase impecável, o piloto controlou as ações e aproveitou o fato de ter o melhor carro do grid para conquistar na capital mexicana a quarta vitória na Fórmula 1. Pela primeira vez na carreira, o espanhol ganhou mais de uma prova em uma temporada.

A vitória só não foi totalmente impecável porque Sainz não largou bem e viu Max Verstappen tomar a dianteira na primeira curva. Imediatamente atacou e recuperou, mas usando a parte de fora da curva. Com isso, teve de devolver e deu o azar de ser interrompido por um safety-car que entrou em ação após acidente entre Alexander Albon e Yuki Tsunoda na largada.

A relargada aconteceu na sétima volta e, assim que o DRS foi permitido, Sainz atacou e deixou Verstappen para trás. Daí em diante, partiu para vencer sem ameaças. Logo após a ultrapassagem do espanhol, Lando tentou embarcar e atacou o então líder do Mundial.

No espaço de uma volta, foi empurrado para fora do traçado por Verstappen duas vezes, uma em defesa e outra num mergulho para recuperar o segundo lugar, que gerou toque. Verstappen acabou recebendo duas punições diferentes de 10s e saiu da briga pelo pódio. Com isso, Norris e Charles Leclerc fecharam o top-3.

Lando Norris e Max Verstappen duelam durante o GP do México (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

GP do México de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17 | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real