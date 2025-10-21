Uma reunião realizada na manhã de segunda-feira (20) na Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), determinou a operação de segurança para os torcedores do Racing, que enfrenta o Flamengo pela semifinal da Libertadores. A torcida argentina desembarca em solo carioca nesta terça, um dia antes do duelo decisivo que acontece na quarta-feira (22), às 21h30, no Maracanã.

O encontro contou também com a participação de membros da Conmebol, dos órgãos de segurança da Prefeitura e do Estado, e dos responsáveis pela segurança do Racing e de seus torcedores. Com todos os 71.073 ingressos esgotados (incluindo gratuidades, camarotes e cativas), as autoridades aguardam cerca de 4 mil argentinos para a partida.

Para receber o torcedores do Racing, a Conmebol e a Prefeitura do Rio disponibilizaram o Terreirão do Samba, ao lado do Sambódromo, para a organização de uma Fun Fest. A partir das 10h de quarta-feira (22), barracas e food truck com comida e bebida serão montados para acomodar a concentração dos argentinos.

A recomendação das autoridades é que esses torcedores utilizem o metrô da da Praça Onze, a mais próxima do Terreirão, e que todos se reúnam lá antes do jogo. Para o deslocamento até o estádio, a operação disponibilizará 85 ônibus de transporte

O Batalhão de Policiamento em Estádios (BEPE) e o 6º BPM vão operar 782 homens. Já os outros órgãos de segurança e controle urbano, como Guarda Municipal, Polícia Civil, CET-Rio e GPFer vão atuar com mais de 300 pessoas. Além disso, mais de 660 seguranças particulares serão contratados pelo Maracanã S.A. para ajudar na orientação e segurança do público.

Torcida do Flamengo esgotou os ingressos para o jogo contra o Racing no Maracanã. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

