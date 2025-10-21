Com ingressos esgotados, torcida do Flamengo prepara festa para partida contra o Racing

O Flamengo inicia nesta quarta-feira (22) a caminhada em busca da vaga para a decisão da Libertadores deste ano. No Maracanã, que já conta com os ingressos esgotados, a torcida rubro-negra prepara uma grande festa para o confronto contra o Racing, da Argentina. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Léo Ortiz intensifica recuperação de lesão visando Flamengo x Racing

Segundo os torcedores rubro-negros, haverá mosaico em todos os setores do Maracanã. A ideia é fazer uma grande festa para empurrar o time carioca em busca da decisão para a grande final da Libertadores.

— Atenção, Nação, teremos mosaico em todo o Maracanã na partida de quarta-feira! Entre cedo, não retire as placas do lugar, não aglomere nas escadas e vire o lado colorido para o campo. E o mais importante, cante os 90 minutos! Vamos fazer mais uma linda festa e buscar essa resultado em casa — anunciou a Nação 12, uma das torcidas do Flamengo.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ingressos para a partida desta quarta-feira

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo reclamaram dos preços dos ingressos para o jogo de ida das semifinais da Libertadores. Para o público geral, a entrada mais barata custou R$ 350 (inteira). O mais caro, para o Maracanã Mais, saiu pelo valor de R$ 2 mil.

Jogos entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina.

Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.