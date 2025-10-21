Zico vê lição contra o Estudiantes e alerta Flamengo na Libertadores: ‘Enfiar a faca e rodar’

O Flamengo encara o Racing, da Argentina, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Assim como foi contra o Estudiantes, o time carioca abre a série jogando no Maracanã, que contará com grande público. Diante deste cenário, Zico, em entrevista exclusiva ao Lance!, afirmou que o Rubro-Negro tem que tirar o jogo de ida das quartas como lição para o primeiro compromisso contra a "La Academia".

Na partida de ida contra o Estudiantes, o Flamengo venceu por 2 a 1. No entanto, diante do volume de jogo do time de Filipe Luís, a sensação era que os brasileiros poderiam encaminhar a classificação antes mesmo do confronto de volta, que contou com momentos de apreensão (vaga decidida nos pênaltis). Assim, Zico utilizou uma frase de Carlos Froner, ex-treinador do Flamengo, para explicar o cenário ideal.

— Eu sempre preferi isso, jogar o primeiro jogo em casa. E quando você faz o resultado em casa, você transfere a responsabilidade para o outro, e é maior, né?! Você fica com a obrigação de ganhar e fazer tal número de gols. O problema que aconteceu contra o Estudiantes foi esse. No momento que tinha que enfiar a faca e rodar, de fazer, três, quatro, não foi feito. Em casa é para isso. Quando você tem chance, dentro do jogo, domínio absoluto, e desperdiça, com um toquinho a mais e tal, complica — iniciou Zico, em entrevista ao Lance!.

Zico, ídolo do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

— O Froner (técnico Carlos Froner) já dizia: "quando enfiar a faca, enfia e roda. Se você enfiar e tirar, ele pode pegar o revolver e te matar (risos) — completou o Galinho.

Flamengo tem elenco para buscar os títulos da Libertadores e do Brasileirão, diz Zico

Além da busca pelo tetracampeonato da Libertadores (campeão em 1981, 2019 e 2022), o Flamengo também busca o eneacampeonato brasileiro. No último domingo, bateu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, e empatou com o time palusta na classificação. Para Zico, a equipe de Filipe Luís tem condições de conquistar ambos os títulos.

— O Flamengo montou o plantel para isso, com os jogadores que ele trouxe. O Flamengo tem na mão um elenco como poucos. É lógico que você tem que aspirar para isso, para chegar e brigar por títulos. A gente já viu muitos times por aí, grandes, que não conseguiram. Mas é saber que você é a referência, que você é a bola da vez. Que se o cara vier com uma faca nos dentes de lá, você vem com duas — analisou o eterno camisa 10 da Gávea.

Jogos entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina.

Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.