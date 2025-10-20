menu hamburguer
Onde Assistir

Gilloise x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Avatar
Lance!
Bruxelas (BEL)
Dia 20/10/2025
13:00
Union Saint-Gilloise x Inter de Milão: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraUnion Saint-Gilloise x Inter de Milão: onde assistir pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
  • Mais Notícias

Union Saint-Gilloise e Inter de Milão terão os caminhos cruzados pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas (BEL). O jogo terá transmissão exclusiva da HBO Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Ficha do jogo

USG
Inter de Milão-escudo-onde-assistir
INT
3ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
Lotto Park, em Bruxelas (BEL)
Árbitro
Glenn Nyberg (Suécia)
Assistentes
Mahbod Beigi (Suécia), Andreas Söderkvist (Suécia) e Adam Ladebäck (Suécia)
Var
Guillermo Cuadra Fernández (Espanha) e Javier Iglesias Villanueva (Espanha)
Onde assistir

O Union Saint-Gilloise vive um bom momento na temporada, alternando boas atuações no campeonato nacional com desempenho na Champions League. Na competição europeia, o time soma uma vitória e uma derrota, ocupando a 20ª posição, além de liderar o Campeonato Belga.

A Inter de Milão chega em ótima fase na temporada, sustentando uma sequência de seis vitórias consecutivas somando todas as competições. Vice-líder do Campeonato Italiano, a equipe ocupa o G-4 da Liga dos Campeões, com duas vitórias sobre Ajax e Slavia Praga.

Tudo sobre o jogo entre Union Saint-Gilloise e Inter de Milão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Saint-Gilloise 🆚 Internazionale
3ª rodada — Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Lotto Park, em Bruxelas (BEL)
👁️ Onde assistir: HBO Max
🕴️Arbitragem: Glenn Nyberg (Suécia)
🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia), Andreas Söderkvist (Suécia) e Adam Ladebäck (Suécia)
📺 VAR: Guillermo Cuadra Fernández (Espanha) e Javier Iglesias Villanueva (Espanha)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Union Saint-Gilloise (Técnico: David Hubert)
Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess e Fedde Leysen; Anan Khalaili, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen e Ousseynou Niang; Ait El Hadj e Raul Florucz e Promise David.

❌ Desfalques: Mohammed Fuseini.
Dúvidas: -

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)
Yann Sommer; Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Petar Sucic, Hakan Calhanoglu, Frattesi e Carlos Augusto; Ange-Yoan Bonny e Lautaro Martínez.

❌ Desfalques: Marcus Thuram e Matteo Darmian.
Dúvidas: -

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

A comemoração do gol da Inter de Milão (Foto: Juan Mabromata/AFP)
Jogadores da Inter de Milão comemoram gol no Campeonato Italiano (Foto: Juan Mabromata/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

