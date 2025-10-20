Villarreal e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica, na Espanha, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pela Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max

Já o Villarreal atravessa momento instável. O Submarino Amarelo não vence há três partidas e ainda busca seu primeiro triunfo na competição. Até aqui, perdeu para o Tottenham e empatou com a Juventus. O técnico Marcelino terá desfalques importantes, como Juan Foyth e Logan Costa, ambos fora por lesão.

Ficha do jogo VIL MCI 3ª rodada Champions League Data e Hora terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília) Local Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP) Árbitro Serdar Gözübüyük (HOL) Assistentes Erwin Zeinstra (HOL) e Patrick Inia (HOL) Var Rob Dieperink (HOL) Onde assistir

O Manchester City vive grande fase e chega embalado por oito jogos de invencibilidade. Invicto também na Champions, o time de Pep Guardiola soma quatro pontos – vitória sobre o Napoli e empate com o Monaco – e busca um novo triunfo para se firmar na zona de classificação direta às oitavas de final.

Tudo sobre o jogo entre Manchester City x Villarreal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Villarreal 🆚 Manchester City

3ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP)

👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Serdar Gözübüyük (HOL)

🚩 Assistentes: Erwin Zeinstra (HOL) e Patrick Inia (HOL)

📺 VAR: Rob Dieperink (HOL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🟡 Villarreal (Técnico: Marcelino)

Tenas; Mouriño, Marín, Veiga, S. Cardona; Gueye, Thomas Partey, Solomon, Buchanan; Pepe e Mikautadze.

🔵🔵Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias, O’Reilly; Nico; Reijnders, Phil Foden, Oscar Bobb, Savinho; Haaland.

Villarreal x Manchester City pela Champions League (Arte: Lance!)

