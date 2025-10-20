Villarreal x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
Villarreal e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no Estádio de la Cerámica, na Espanha, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo Space (TV fechada) e pela Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max
Já o Villarreal atravessa momento instável. O Submarino Amarelo não vence há três partidas e ainda busca seu primeiro triunfo na competição. Até aqui, perdeu para o Tottenham e empatou com a Juventus. O técnico Marcelino terá desfalques importantes, como Juan Foyth e Logan Costa, ambos fora por lesão.
Ficha do jogo
O Manchester City vive grande fase e chega embalado por oito jogos de invencibilidade. Invicto também na Champions, o time de Pep Guardiola soma quatro pontos – vitória sobre o Napoli e empate com o Monaco – e busca um novo triunfo para se firmar na zona de classificação direta às oitavas de final.
Tudo sobre o jogo entre Manchester City x Villarreal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Villarreal 🆚 Manchester City
3ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de la Cerámica, em Villarreal (ESP)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Serdar Gözübüyük (HOL)
🚩 Assistentes: Erwin Zeinstra (HOL) e Patrick Inia (HOL)
📺 VAR: Rob Dieperink (HOL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟡🟡 Villarreal (Técnico: Marcelino)
Tenas; Mouriño, Marín, Veiga, S. Cardona; Gueye, Thomas Partey, Solomon, Buchanan; Pepe e Mikautadze.
🔵🔵Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias, O’Reilly; Nico; Reijnders, Phil Foden, Oscar Bobb, Savinho; Haaland.
