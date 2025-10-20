Independiente del Valle x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana
Jogo de Ida da Semifinal da Copa Sul-Americana.
- Matéria
- Mais Notícias
Independiente del Valle e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (21) às 21h30, no estádio Banco Guayaquil pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (tv aberta), Espn (tv fechada) e Disney+ (streaming pago).
Relacionadas
O jogo da volta está programado para terça-feira (29) da próxima semana. A partida decisiva será na Arena MRV às 21h30.
Ficha do jogo
Como chega o Independiente del Valle?
O del Valle chega como Líder do Campeonato Equatoriano e grande distância para o segundo colocado. O time conta com vários jogadores com passagens pelo futebol brasileiro, o meia Junior Sonorza, ex-Corinthians e Fluminense, Jhegson Mendez, ex-São Paulo e Juan Cazares que irá reencontrar o Atlético-MG seu ex-time, onde ficou por quatro temporadas e meia. No entanto o meia não é presença confirmada, uma vez que tem lesão no joelho.
Como chega o Atlético?
O Galo chega de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians no sábado (18) na Neo Química Arena, em jogo da 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaoli poupou alguns titulares e promoveu alguns testes para a partida da Sul-Americana.
O Galo tem seis desfalques para a partida. Fausto Vera recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Além dele o técnico argentino ainda têm cinco jogadores lesionados no dm: os atacantes Júnior Santos, Cuello e Caio Maia, além do volante Patrick , e o zagueiro e capitão do time Lyanco. Alexsander viajou com o elenco mas ainda não é confirmado sobre sua presença ou não, o jogador está em fase final de recuperação por lesão.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Independiente del Valle x Atlético-MG
Independiente del Valle x Atlético-MG
Ida- Semifinal - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Banco Guayaquil, Quito (Equador)
👁️ Onde assistir: SBT, Espn e Disney +
🟨 Arbitragem: Carlos Betancur (COL)
🚩 Assistentes: Richard Ortiz (COL) e Miguel Roldan (COL)
📺 VAR: Heider Castro (COL)
⚽ Prováveis escalações
Independiente del Valle (Técnico: Javier Rabanal)
Guido Avillar; Matías Fernandez; Carabajal, Schunke e Cortez; Jhegson Mendez (Hoyos), Jordy Alcivar e Sornoza; Guagua, Rodriguez (Mercado) e Spinelli.
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson; Saravia, Junior Alonso e Vitor Hugo; Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Rony e Dudu.
- Matéria
- Mais Notícias