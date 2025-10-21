Rossi tem ‘boas lembranças’ contra o Racing, adversário do Flamengo na Libertadores

O Flamengo encara o Racing, da Argentina, nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. Para o confronto no Maracanã, o goleiro Rossi tem boas lembranças contra os compatriotas. O argentino, além de relembrar o último confronto contra a "La Academia", projetou o primeiro duelo entre as equipes.

— Posso falar que em 2022, quando a gente se enfrentou com o Boca na Copa da Liga, os eliminamos nas semifinais, nos pênaltis, então minha última lembrança contra eles foi boa. Acho que vai ser um jogo muito difícil, muito disputado, e todo mundo tem que acreditar no trabalho que fazemos no dia a dia — iniciou Rossi, em entrevista à "Espn".

Rossi em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

— Sempre falo a mesma coisa: jogo da Libertadores é sempre muito difícil, ainda mais em uma semifinal. Existe a possibilidade de estarmos a dois jogos de jogar um final defendendo o Flamengo e isso é importante demais. O Racing é um clube grande da Argentina, muito forte no estádio deles — completou.

No total, Rossi já enfrentou o Racing em 11 oportunidades, com duas vitórias, seis empates e três derrotas.

Rossi foi fundamental na vaga para as semifinais

O goleiro do Flamengo foi um dos grandes responsáveis pela classificação às semifinais. O argentino defendeu duas cobranças de pênaltis no jogo de volta das quartas contra o Estudiantes, em La Plata, garantindo a vaga.

Jogos entre Flamengo e Racing

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina.

Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.