imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Newcastle x Benfica: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League

Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
17:10
Newcastle x Benfica pela Champions League (Arte: Lance!)
imagem cameraNewcastle x Benfica pela Champions League (Arte: Lance!)
Newcastle e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no St. James’ Park, na Inglaterra, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Newcastle tenta aproveitar o apoio da torcida para conquistar sua primeira vitória como mandante na Champions. Depois de um início irregular, o time de Eddie Howe soma três pontos, conquistados na goleada sobre o Union Saint-Gilloise por 4 a 0, fora de casa.

Ficha do jogo

Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
Benfica-escudo-onde-assistir
BEN
3ª rodada
Champions League
Data e Hora
terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
Local
St. James’ Park, em Newcastle (ING)
Árbitro
Szymon Marciniak (POL)
Assistentes
Adam Kupsik (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)
Var
Tomasz Kwiatkowski (POL)
Onde assistir

O Benfica, por sua vez, busca reação após duas derrotas seguidas na Champions – para Qarabag e Chelsea. A equipe comandada por José Mourinho chega pressionada, mas confiante após vencer o Chaves pela Taça de Portugal.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Benfica (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle 🆚 Benfica
3ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James’ Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)
🚩 Assistentes: Adam Kupsik (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)
📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Gordon e Woltemade.

🔴⚪ Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Lukebakio, Sudakov e Aursnes; Pavlidis.

Newcastle x Benfica pela Champions League (Arte: Lance!)
Newcastle x Benfica pela Champions League (Arte: Lance!)

