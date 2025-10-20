Newcastle e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no St. James’ Park, na Inglaterra, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Newcastle tenta aproveitar o apoio da torcida para conquistar sua primeira vitória como mandante na Champions. Depois de um início irregular, o time de Eddie Howe soma três pontos, conquistados na goleada sobre o Union Saint-Gilloise por 4 a 0, fora de casa.

continua após a publicidade

Ficha do jogo NEW BEN 3ª rodada Champions League Data e Hora terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília) Local St. James’ Park, em Newcastle (ING) Árbitro Szymon Marciniak (POL) Assistentes Adam Kupsik (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL) Var Tomasz Kwiatkowski (POL) Onde assistir

O Benfica, por sua vez, busca reação após duas derrotas seguidas na Champions – para Qarabag e Chelsea. A equipe comandada por José Mourinho chega pressionada, mas confiante após vencer o Chaves pela Taça de Portugal.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Benfica (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA



Newcastle 🆚 Benfica

3ª rodada – Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: St. James’ Park, em Newcastle (ING)

👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)

🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)

🚩 Assistentes: Adam Kupsik (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)

📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Gordon e Woltemade.

🔴⚪ Benfica (Técnico: José Mourinho)

Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Lukebakio, Sudakov e Aursnes; Pavlidis.

Newcastle x Benfica pela Champions League (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.