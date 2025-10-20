Newcastle x Benfica: onde assistir e prováveis escalações ao jogo da Champions League
Confira as principais informações do duelo válido pela fase de liga
- Matéria
- Mais Notícias
Newcastle e Benfica se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília), no St. James’ Park, na Inglaterra, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max
Relacionadas
- Onde Assistir
Gilloise x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir20/10/2025
- Onde Assistir
PSV x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir20/10/2025
- Onde Assistir
Arsenal x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Champions League
Onde Assistir20/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Newcastle tenta aproveitar o apoio da torcida para conquistar sua primeira vitória como mandante na Champions. Depois de um início irregular, o time de Eddie Howe soma três pontos, conquistados na goleada sobre o Union Saint-Gilloise por 4 a 0, fora de casa.
Ficha do jogo
O Benfica, por sua vez, busca reação após duas derrotas seguidas na Champions – para Qarabag e Chelsea. A equipe comandada por José Mourinho chega pressionada, mas confiante após vencer o Chaves pela Taça de Portugal.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle x Benfica (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Benfica
3ª rodada – Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de outubro, às 16h (de Brasília)
📍 Local: St. James’ Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: HBO Max (streaming)
🕴️ Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)
🚩 Assistentes: Adam Kupsik (POL) e Tomasz Listkiewicz (POL)
📺 VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Pope; Trippier, Thiaw, Botman e Burn; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton; Murphy, Gordon e Woltemade.
🔴⚪ Benfica (Técnico: José Mourinho)
Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos e Barrenechea; Lukebakio, Sudakov e Aursnes; Pavlidis.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias