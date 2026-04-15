Flamengo x Independiente Medellín: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Grupo A da competição continental
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Flamengo e Independiente Medellín se enfrentam neste quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. A partida terá transmissão de ESPN e Disney+. Clique para assistir no Disney+.
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Ficha do jogo
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Como chegam Flamengo e Independiente Medellín para o confronto?
O Flamengo volta as atenções para a Libertadores após a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense no último domingo (12), pelo Brasileirão. Na estreia pela competição continental, o Rubro-Negro bateu o Cusco por 2 a 0, na altitude peruana.
Jorginho e Erick Pulgar seguem no departamento médico e não participaram das atividades em campo durante a semana; assim, são desfalques confirmados. Por outro lado, Everton Cebolinha e Saúl Ñíguez voltaram a treinar com o grupo e têm chances de retornar.
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Já o Independiente Medellín ficou no empate em casa com o Estudiantes na primeira rodada do Grupo A. Além disso, o time vem de derrota para o Atlético Nacional pelo Campeonato Colombiano e não vence há três partidas.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X INDEPENDIENTE MEDELLÍN
2ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES
📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Disney+
🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)
🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)
🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)
⚽ Aposte no Flamengo para marcar nos dois tempos com SuperOdd @2.10
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Prováveis escalações
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
IND. MEDELLÍN (Técnico: Alejandro Restrepo)
Eder Chaux, Leyser Chaverra, Daniel Londoño, José Ortíz e Frank Fabra; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna e John Montano; Francisco Chaverra e Francisco Fydriszewski.
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