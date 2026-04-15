Inicialmente punido com quatro jogos de suspensão pela expulsão em Flamengo x Corinthians na Supercopa do Brasil, Jorge Carrascal teve a punição reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A suspensão foi reduzida de quatro para duas partidas após julgamento realizado na manhã desta quarta-feira (15).

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Assim, o colombiano desfalcará o Flamengo nos confrontos contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Carrasacal também não poderá jogar contra o Bahia, no próximo domingo (19), pelo Brasileirão. O meia foi expulso contra o Fluminense no último domingo (13) e cumprirá suspensão automática. Após este duelo, passa a valer a suspensão de dois jogos (Vitória e Atlético-MG) em decorrência da expulsão na Supercopa.

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A suspensão entretanto não se aplica à CONMEBOL Libertadores. Sendo assim, Carrascal poderá defender o Flamengo no duelo contra o Independiente Medellín nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

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A alteração no enquadramento da falta resultou na diminuição da pena: o artigo 254-A (do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que caracteriza agressão física, foi substituído pelo artigo 254, que define jogada violenta, cuja pena é mais branda. Carrasacal não cumpriu a suspensão automática porque o Flamengo conseguiu efeito suspensivo logo após a expulsão na Supercopa.

O clube também tentou a extinção do processo por prescrição, alegando que o prazo de 30 dias havia sido ultrapassado entre a data do jogo e o recebimento da denúncia para julgamento. A tese, no entanto, foi rejeitada novamente pelo tribunal.

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Suspensão de Carrascal não se aplica aos jogos da Libertadores (Foto: Adriano Fontes - Flamengo)

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Reelembre a expulsão de Carrascal em Flamengo x Corinthians

A falta de Carrascal carcterizada como "jogada violenta" aconteceu no último lance do primeiro tempo da Supercopa do Brasil, disputada entre Flamengo e Corinthians. Carrascal acertou um soco no rosto de Breno Bidon no fim do primeiro tempo. O árbitro não aplicou o cartão vermelho de imediato, mas, após revisão com novas imagens no intervalo, expulsou o jogador antes do reinício da partida. Relembre o lance: