VP do Flamengo assume Casa Civil no RJ e causa incômodo na Gávea

O vice-presidente geral do Flamengo, Flávio de Araújo Willeman, foi nomeado para a Secretaria da Casa Civil do Governo do Rio de Janeiro, em decisão publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de terça-feira (14). A decisão conduzida pelo governador em exercício Ricardo Couto, contudo, gerou incômodo nos bastidores da Gávea.

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O Lance! apurou que a nova atribuição de Willeman refletiu em descontentamento por parte dos membros do Conselho Deliberativo do Mais Querido. Não é de hoje que a presença de dirigentes do clube em cargos políticos causa polêmica internamente.

Em setembro de 2023, por exemplo, o CoDe chegou a votar emenda ao estatuto do clube que proibiria políticos com cargos eletivos (como deputados, senadores, etc.) de participarem da diretoria rubro-negra. A pauta, no entanto, não foi aprovada.

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Willeman foi vice-presidente jurídico do clube entre 2013 e 2019, na gestão de Eduardo Bandeira de Mello, e exerce atualmente a vice-presidência geral, função de caráter não remunerado. Além do vínculo com o clube rubro-negro, ele é procurador do Estado, o que "ameniza a situação", como disse uma fonte ao Lance!.

Com 26 anos de atuação na Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ), Willeman ocupa desde 2020 o posto de subprocurador-geral. Antes, foi procurador-assessor do procurador-geral entre 2015 e 2020 e chefiou a Procuradoria de Serviços Públicos de 2007 a 2014. Também atuou como desembargador eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro entre 2014 e 2016.

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Bap e Willeman, presidente e vice do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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