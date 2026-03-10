Na corda bamba, José Boto mantém relação saudável com Bap no Flamengo

As últimas semanas do Flamengo foram marcadas por momentos conturbados. Os resultados ruins, antes do título do Campeonato Carioca, resultaram na demissão de Filipe Luís, em uma decisão que partiu do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Desta vez, quem está na corda bamba é José Boto, diretor de futebol do clube carioca. Mas, apesar desse cenário, o dirigente português possui uma relação saudável com o mandatário.

continua após a publicidade

Bap foi ao mercado em busca de nomes para substituir José Boto. Dois dos procurados foram Edu Gaspar, que deixou o futebol inglês, e o ex-jogador Fábio Luciano, comentarista da "Espn". Além de uma mudança de gestor, o presidente também avalia alterar a estrutura da pasta, colocando dois profissionais: um para lidar com contratações e outro mais focado na relação com o elenco.

➡️ Exclusivo: De saída do Nottingham Forest, Edu Gaspar comenta possibilidade de ir para o Flamengo

Boto chegou ao Flamengo em janeiro de 2025 e tem contrato até o fim deste ano. O diretor foi contratado como homem de confiança de Bap.

Relação entre Bap e Boto no Flamengo é saudável

Apesar do desejo do presidente de trocar o comando do futebol, a relação entre Bap e Boto segue saudável. Na decisão do Campeonato Carioca, presidente e diretor estiveram lado a lado durante as cobranças de pênaltis, abraçados com o técnico Leonardo Jardim. No momento em que o goleiro Rossi defendeu o chute de Otávio e garantiu o título rubro-negro, o trio celebrou junto.

continua após a publicidade

O cenário se repetiu na cerimônia de premiação do Campeonato Carioca. Apesar de não chegarem juntos (José Boto chegou primeiro ao espaço da festa), os dirigentes permaneceram lado a lado. Em diversos momentos, os rubro-negros conversaram entre si. Leonardo Jardim também esteve na mesma mesa, além de outros funcionários do Flamengo.

Bap ao lado de José Boto, diretor de futebol do Flamengo, em cerimônia do Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

No momento em que o presidente Bap foi chamado ao palco, em duas oportunidades, Boto permaneceu na mesa ao lado do treinador.

Internamente, o presidente do Flamengo analisa as possibilidades no mercado. Enquanto isso, José Boto segue no cargo, trabalhando ao lado do técnico Leonardo Jardim.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.