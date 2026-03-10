O trabalho de Leonardo Jardim no Flamengo começou com a conquista do Campeonato Carioca. O troféu pode marcar uma virada de chave para o Rubro-Negro que, anteriormente, amargou dois vice-campeonatos (Supercopa Rei e Recopa Sul-Americana) neste início de temporada. No cotidiano no Ninho do Urubu, já é possível perceber as primeiras mudanças propostas pelo treinador, anunciado há cerca de uma semana.

Em campo, já foi possível ver algumas pistas do estilo de jogo de Jardim, como a variação na altura dos blocos de marcação e a compactação, principalmente no momento defensivo, do ataque com o meio-campo. Fora dele, as mudanças também têm repercutido entre os rubro-negros.

Retorno da concentração na véspera dos jogos do Flamengo com Leonardo Jardim

O técnico Leonardo Jardim mudou a rotina no centro de treinamento na véspera de jogos do Flamengo no Rio de Janeiro. Os jogadores, que treinam na parte da tarde, passam a dormir no Ninho na véspera das partidas. A ideia do treinador português é conhecer melhor os atletas, especialmente neste início de trabalho. Anteriormente, eles se apresentavam apenas no dia da partida.

- Falei com os atletas que, nesta fase, pretendia que estivéssemos concentrados, juntos, pois há muita coisa a ser trabalhada. É necessário que eu conheça o grupo, e que o grupo me conheça (...) Eu pedi e os jogadores, com certeza, aderiram - disse o treinador após o clássico com o Fluminense.

Vale destacar que, durante a passagem vitoriosa de Jorge Jesus no Flamengo, o compatriota de Jardim também adotou concentrações na véspera dos jogos em casa. O treino desta terça-feira, por exemplo, está marcado para as 17h (de Brasília).

Atividades no dia das partidas

Também em dias de jogos em casa ou clássicos, os jogadores do Flamengo realizarão atividades no Ninho do Urubu. Os trabalhos incluem exercícios físicos de ativação muscular. Nesta quarta, em que o Rubro-Negro recebe o Cruzeiro às 21h30, os atletas farão os trabalhos às 11h.

Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo (Foto: Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

Manutenção da proibição parcial de celulares no vestiário

Assim como acontecia com os técnicos Tite e Filipe Luís, Leonardo Jardim também proibiu a utilização de celulares no vestiário nos 30 minutos que antecedem o início dos jogos.

