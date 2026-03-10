Titular do Flamengo, Léo Pereira foi um dos pilares do time rubro-negro na conquista do Campeonato Carioca. As boas atuações do defensor o colocaram na pré-lista de convocação da Seleção Brasileira, do técnico Carlo Ancelotti. Durante a premiação do Campeonato Carioca, o defensor classificou uma possível ida para a Copa do Mundo como um "sonho" e um "objetivo pessoal".

- Estou primeiramente muito focado no meu trabalho no Flamengo, porque eu sei que a Seleção vai ser consequência daquilo que eu entrego com a camisa do Flamengo. Estou muito feliz de estar na pré-lista, já é uma vitória pessoal muito importante minha, acredito que meus companheiros também me ajudam a chegar a estar nessa lista, então já estou muito feliz por estar na pré-lista - iniciou Léo Pereira durante cerimônia de premiação do Campeonato Carioca, em que foi eleito um dos melhores jogadores do torneio.

Léo Pereira, do Flamengo, durante premiação do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Com certeza seria um sonho, eu durmo pensando nisso e acordo também pensando nisso, que é o meu objetivo, e se acontecer eu vou estar muito realizado. É o objetivo meu pessoal, da minha família, e um sonho para qualquer atleta brasileiro - completou o zagueiro do Flamengo.

A convocação de Léo Pereira para a Seleção Brasileira já é cogitada desde o ano passado, quando o zagueiro foi importantíssimo na trajetória dos títulos da Libertadores e do Brasileirão. Entretanto, com a forte concorrência de outros zagueiros, o jogador ainda não teve a oportunidade, que pode aparecer agora.

Atualmente, Léo Pereira está à frente de nomes como Murillo e Lucas Beraldo. Além do zagueiro do Flamengo, Bremer, da Juventus, também está na pré-lista de Ancelotti. A convocação será na próxima segunda-feira (16). Na lista para os amistosos contra França e Croácia, Ancelotti irá chamar 26 jogadores.

Outras respostas de Leonardo Jardim na premiação do Carioca

Destaque de Rossi, goleiro do Flamengo, na final

"São Rossi, São Rossi, é um goleiro espetacular, tenho que agradecê-lo sempre por estar junto com a gente, nos dando boas vitórias e títulos."

Título do Carioca tranquiliza ambiente no Flamengo

"Com certeza (tranquiliza), a gente sabe que nós estamos iniciando um ciclo novo com o Leonardo Jardim, e nada mais do que começar esse ciclo com vitória, com título, eu acho que dá uma tranquilidade para ele trabalhar também, implementar aquilo que ele tem como trabalho, e com certeza nos dar uma energia, uma tranquilidade também, para que a gente possa dar o nosso melhor em função do que ele pede."

Cobrança de pênalti

"Se eu tivesse batido desse jeito (contra o PSG)… Não vamos falar disso (risos). Mas durante a semana eu estava treinando essa penalidade que eu cobrei ontem, e eu estava convítcto que não iria mudar por causa do goleiro. O Fábio ainda foi na bola, um grande goleiro, mas, graças a Deus, deu tudo certo, eu consegui bater com uma força boa e no alto, então não mudei e fui feliz."

Seleção do Campeonato Carioca

"Nós precisamos, primeiro, saber que o individual não ganha nada, então eu sempre vou estar contando com o meu grupo, com quem joga, com quem entra durante as partidas, porque todo mundo é importante. Eu sou muito competitivo, muito ambicioso, sempre quero estar vencendo, e é isso que mantém a minha mentalidade forte para que eu possa entregar o máximo para o Flamengo e conquistar títulos individuais. O principal é o coletivo, mas estou muito feliz por estar nessa seleção."

Números de Léo Pereira pelo Flamengo

Jogos - 291 Vitórias - 174 Empates - 64 Derrotas - 53 Gols - 17

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.