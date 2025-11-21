Flamengo x Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
Rubro-Negro tenta se recuperar de derrota no clássico com o Fluminense
- Matéria
- Mais Notícias
Flamengo e Bragantino se enfrentam na noite deste sábado (22), às 21h30 (de Brasília), em jogo da 35ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere
Relacionadas
No jogo do primeiro turno, a vitória foi rubro-negra no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Desde a chegada da equipe à Série A sob comando da Red Bull, em 2020, foi a primeira vez que o time perdeu para o Flamengo em seus domínios. O Bragantino saiu na frente com gol de Lucas Barbosa na saída de bola do segundo tempo, em linda jogada ensaiada. No entanto, os visitantes viraram com Léo Pereira e Wesley, já no fim da partida.
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Flamengo x Bragantino: retornos e desfalques rubro-negros
Diante do Bragantino, o Flamengo tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Fluminense no clássico. O Rubro-Negro, porém, contou com o tropeço do Palmeiras, que empatou com o Vitória por 0 a 0 em São Paulo, e manteve a liderança do Brasileirão.
A grande notícia para esta partida é a volta de Arrascaeta, que desfalcou a equipe diante do Tricolor após retornar da seleção do Uruguai. Também estarão à disposição Alex Sandro e Varela. Quem tem o retorno esperado é o zagueiro Léo Ortiz, que avançou na recuperação da entorse no tornozelo.
Por outro lado, o Rubro-Negro tem preocupações para enfrentar o Massa Bruta. Erick Pulgar e Saúl Ñíguez, titulares no meio-campo nos últimos dois jogos, tomaram os respectivos terceiros amarelos contra o Fluminense e estão suspensos. Jorginho, que voltou de lesão no segundo tempo do Fla-Flu, deve retomar a posição. O companheiro do italiano, porém, ainda não foi definido. De la Cruz e Allan tratam problemas físicos e são dúvida. A opção mais certeira, então, é Evertton Araújo.
➡️ Flamengo tem retornos, dúvidas e desfalques contra o Bragantino
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X BRAGANTINO
35ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: sábado, 22 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Alex dos Santos
🖥️ VAR: Vayran da Silva Rosa
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique
BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Jhon Jhon e Eduardo Sasha.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias