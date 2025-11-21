Flamengo se posiciona sobre rumores de saída de Filipe Luís

O Flamengo negou, em nota oficial emitida nesta terça-feira (21), os rumores veiculados pelo jornal "O Dia" e repercutidos por outros portais de que José Boto teria sido aconselhado por Filipe Luís a buscar um novo treinador para o Rubro-Negro.

As notícias, repudiadas com veemência pelo clube, diziam que o técnico e seu empresário decidiram que é o momento de uma mudança para a Europa e, após derrota no clássico com o Fluminense, teriam congelado a renovação com a equipe carioca. A diretoria rubro-negra, no entanto, afirma que as negociações pela ampliação do vínculo continuam evoluindo, apesar do foco mútuo na reta final de temporada.

Filipe Luís ao lado de José Boto durante treino do Flamengo para o Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Nota oficial do Flamengo

"O Clube de Regatas do Flamengo repudia a publicação de informações inverídicas acerca do futuro de Filipe Luís no clube, que tentam criar instabilidade em um momento decisivo da temporada. Não houve, em qualquer instante, comunicação ou movimento que sustente o conteúdo divulgado por 'O Dia' e outros portais, tratando-se apenas da irresponsável busca por cliques e engajamento.

O Flamengo reforça que todo o trabalho segue absolutamente alinhado com o técnico Filipe Luís e sua comissão. Clube, treinador e elenco permanecem integralmente focados nos importantes desafios deste fim de ano, no qual o Flamengo é finalista da Conmebol Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro.

A Diretoria de Futebol informa, ainda, que Flamengo e Filipe Luís seguem evoluindo nas negociações para a ampliação do vínculo, em tratativas conduzidas com profissionalismo e absoluta tranquilidade.

O clube reafirma que continuará trabalhando com seriedade e compromisso, sem se pautar por especulações externas."