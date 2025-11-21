Flamengo tem retornos, dúvidas e desfalques contra o Bragantino

O Flamengo volta a campo após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense e recebe o Red Bull Bragantino neste sábado (22), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro conta com retornos importantes, mas desfalques preocupam o técnico Filipe Luís.

A grande notícia para o Fla é a volta de Arrascaeta, que desfalcou a equipe diante do Tricolor após retornar da seleção do Uruguai. Outras ausências na Data Fifa que não entraram em campo no clássico, Alex Sandro e Varela também são esperados.

Quem também tem o retorno aguardado é Léo Ortiz. O zagueiro avançou na recuperação da entorse no tornozelo, e a tendência é que ele esteja à disposição do Flamengo para o duelo com o Bragantino.

Por outro lado, o Rubro-Negro tem preocupações para enfrentar o Massa Bruta. Erick Pulgar e Saúl Ñíguez, titulares no meio-campo nos últimos dois jogos, estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não jogam. Jorginho, que voltou de lesão no segundo tempo contra o Fluminense, deve retomar a posição.

O companheiro do italiano, porém, ainda não foi definido. De la Cruz e Allan tratam problemas físicos e seguem como dúvida, principalmente para iniciar a partida. Ambos treinaram com o grupo na quinta-feira (20), mas a opção mais certeira é Evertton Araújo.

No ataque, Pedro lida com lesão muscular na coxa esquerda e não é esperado até o fim da temporada no Flamengo. Contudo, Bruno Henrique, que deixou o campo contra o Flu com dores, realizou exames na quinta-feira e não teve contusão constatada.

Jogadores durante treino do Flamengo antes de duelo com o Bragantino (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

