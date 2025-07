Em clima de despedida, Wesley garante vitória do Flamengo em cima do RB Bragantino

O Flamengo venceu o RB Bragantino por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão. No estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), o triunfo do Rubro-Negro, de virada, contou com gols de Léo Pereira e Wesley. O lateral-direito, aliás, pode ter feito a sua última partida pelo time carioca, já que tem conversas encaminhadas com a Roma, da Itália.

Com a vitória, o time carioca diminuiu a diferença para o líder Cruzeiro, que empatou com o Corinthians também nesta quarta. O Rubro-Negro, com um jogo a menos, tem 33 pontos. A Raposa tem 34.

Como foi o jogo

O primeiro tempo em Bragança Paulista começou equilibrado e com as duas equipes se estudando bastante. A primeira chance de perigo foi do time da casa, aos 3 minutos, quando Henry Mosquera cruzou rasteiro e Lucas Barbosa finalizou na rede pelo lado de fora. A resposta do Flamengo veio aos 13', em um foguete de Bruno Henrique da entrada da área, que obrigou o goleiro Cleiton a espalmar para o lado. A má notícia para o Bragantino veio aos 25, quando o próprio Mosquera sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído por Vinicinho.

Na reta final da primeira etapa, o jogo ficou mais truncado e as melhores chances surgiram em bolas paradas. O Rubro-Negro, que terminou com 64% de posse de bola, teve uma falta perigosa aos 30 minutos com Arrascaeta, mas Luiz Araújo acertou a barreira na cobrança. A grande oportunidade foi do Massa Bruta: aos 40', após um erro de Léo Pereira na saída de bola, Jhon Jhon cobrou com veneno no canto de Rossi, que voou para fazer uma grande defesa. Apesar das chances, o primeiro tempo terminou morno e com o placar em 0 a 0.

Segundo tempo

Assim que a bola rolou na volta do intervalo, o RB Bragantino, em jogada ensaiada, abriu o placar. Lucas Barbosa infiltrou a zaga rubro-negra e, com grande assistência de Jhon Jhon, finalizou na saída do goleiro Rossi. Atrás no marcador, o Flamengo se lançou ao ataque. Aos 20 minutos, Arrascaeta, em cobrança de falta, cruzou para a área. Léo Pereira foi lá em cima e testou para o fundo da rede.

Léo Pereira comemora gol do Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O gol da virada saiu aos 39 minutos. Wesley, que está de saída do Flamengo, bateu cruzado, após passe de Wallace Yan, sem chances para o goleiro. O tento contou com uma grande jogada de Viña, que vem retornando aos poucos ao time de Filipe Luís.

Na comemoração, Wesley comemorou tirando a camisa e mostrou para a torcida do Flamengo. Em seguida, foi comemorar com Filipe Luís.

Wesley comemora com a torcida (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O que vem por aí

O próximo jogo do Flamengo também será pelo Brasileirão. No domingo, recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. No sábado, o RB Bragantino visita o Fortaleza.

✅ FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO 1X2 FLAMENGO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: Lucas Barbosa, 1'/2°T (1-0), Léo Pereira, 20'/2°T (1-1), Wesley, 39'/2°T (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Jorginho, Léo Pereira, Evertton Araújo, Wesley e Pedro (FLA)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique (Eduardo Santos/Gustavo Marques), Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fabinho), Sasha (Isidro Pitta) e Henry Mosquera (Vinicinho).

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rafaela da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

