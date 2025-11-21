Zagueiro do Flamengo acerta com novo clube para 2026

O zagueiro Pablo, de 34 anos, acertou com o São Bernardo para 2026. O defensor passou a temporada afastado do restante do elenco do Flamengo, recebendo chances de atuar apenas no Campeonato Carioca, quando o time principal disputava torneio de pré-temporada nos Estados Unidos.

O veterano chegará ao clube de São Paulo sem custos, logo após encerramento do contrato com o Rubro-Negro, e terá vínculo inicial de apenas uma temporada. Na nova equipe, disputará Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão.

Pablo comemora gol do Flamengo contra o Vélez Sarsfield, em 2022 (Foto: Wanderson Gomes / Photopress / Gazeta Press)

Situação de Pablo no Flamengo

Afastado pelo clube desde o dia 26 de janeiro, Pablo fez questão de se dedicar e manter a forma física mesmo sem atuar no Flamengo. O zagueiro seguia um cronograma de atividades na academia e no gramado nos horários em que o elenco rubro-negro não estava trabalhando. Recentemente, passou a ser mais ativo nas redes sociais, compartilhando a rotina de treinamentos no Ninho do Urubu e fora do CT rubro-negro.

Em 2022, o defensor custou 2,5 milhões de euros (R$ 14 milhões na época) aos cofres do Flamengo e fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores naquela temporada. No ano passado, também foi vitorioso durante empréstimo ao Botafogo, que ergueu os troféus do Brasileirão e da Libertadores. No entanto, sofreu com lesões e jogou apenas uma partida pelo Alvinegro.

Pablo retornou ao Brasil para defender as cores rubro-negras após passagem pela Europa, onde vestiu as camisas de Lokomotiv Moscou (Rússia) e Bordeaux (França). O ano de maior destaque da sua carreira foi 2017: emprestado pelo clube francês ao Corinthians, caiu nas graças do torcedor alvinegro paulista.