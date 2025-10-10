Sesc Flamengo e Fluminense foram os dois melhores colocados da fase classificatória do Campeonato Carioca de vôlei feminino e brigam pelo troféu. A final da competição acontece nesta segunda-feira (13), no Tijuca Tênis Clube, às 20h30 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2. ➡️ Clique aqui para assistir no SporTV

O Fluminense é o atual e o maior campeão carioca e, agora, vai em busca do 30º título. Enquanto isso, o Flamengo conquistou o campeonato em 19 oportunidades.

Fluminense vence o carioca de vôlei 2024 sobre o Sesc Flamengo (Mailson Santana/Fluminense)

➡️ Final do Carioca de vôlei definida; confira destaques da fase classificatória

O Flamengo terá o mando da final por ter terminado a primeira fase na ponta da tabela, com nove pontos. O rubro-negro assumiu a posição após vencer o Fluminense por 3 sets a 1 nesta quinta-feira (9), no Hebraica. Assim, o tricolor ficou em segundo com sete pontos e o Tijuca Tênis Clube encerrou a participação no campeonato com apenas uma vitória e dois pontos somados, no terceiro e último lugar.

O Carioca é disputado em formato de "todos contra todos", em dois turnos. Assim, cada um dos três times disputou o total de quatro partidas na primeira fase.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS:

Tijuca Tênis Clube 3 x 2 Fluminense

Sesc Flamengo 3 x 0 Tijuca Tênis Clube

Sesc Flamengo 1 x 3 Fluminense

Fluminense 3 x 0 Tijuca Tênis Clube

Tijuca Tênis Clube 0 x 3 Sesc Flamengo

Fluminense 1 x 3 Sesc Flamengo

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi o último Fla x Flu do Carioca de vôlei?

Com parciais de 25-17, 25-12, 19-25 e 25-21, o Flamengo levou a melhor na "revanche" contra o Tricolor Carioca. No primeiro duelo entre as equipes, a equipe rubro-negra foi derrotada com tranquilidade pelas adversárias por 3 sets a 1.

Vinda direto da Seleção Brasileira, a oposta Tainara destacou-se como principal pontuadora da partida com 22 acertos. As ponteiras Simone Lee e Karina também contribuíram significativamente para o triunfo rubro-negro, ao marcarem 20 e 16 pontos, respectivamente.