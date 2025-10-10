Fla x Flu na final do Carioca de vôlei feminino: saiba horário e onde assistir
Partida acontece nesta segunda-feira (13)
Sesc Flamengo e Fluminense foram os dois melhores colocados da fase classificatória do Campeonato Carioca de vôlei feminino e brigam pelo troféu. A final da competição acontece nesta segunda-feira (13), no Tijuca Tênis Clube, às 20h30 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo pelo Sportv 2. ➡️ Clique aqui para assistir no SporTV
O Fluminense é o atual e o maior campeão carioca e, agora, vai em busca do 30º título. Enquanto isso, o Flamengo conquistou o campeonato em 19 oportunidades.
➡️ Final do Carioca de vôlei definida; confira destaques da fase classificatória
O Flamengo terá o mando da final por ter terminado a primeira fase na ponta da tabela, com nove pontos. O rubro-negro assumiu a posição após vencer o Fluminense por 3 sets a 1 nesta quinta-feira (9), no Hebraica. Assim, o tricolor ficou em segundo com sete pontos e o Tijuca Tênis Clube encerrou a participação no campeonato com apenas uma vitória e dois pontos somados, no terceiro e último lugar.
O Carioca é disputado em formato de "todos contra todos", em dois turnos. Assim, cada um dos três times disputou o total de quatro partidas na primeira fase.
CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS:
- Tijuca Tênis Clube 3 x 2 Fluminense
- Sesc Flamengo 3 x 0 Tijuca Tênis Clube
- Sesc Flamengo 1 x 3 Fluminense
- Fluminense 3 x 0 Tijuca Tênis Clube
- Tijuca Tênis Clube 0 x 3 Sesc Flamengo
- Fluminense 1 x 3 Sesc Flamengo
Como foi o último Fla x Flu do Carioca de vôlei?
Com parciais de 25-17, 25-12, 19-25 e 25-21, o Flamengo levou a melhor na "revanche" contra o Tricolor Carioca. No primeiro duelo entre as equipes, a equipe rubro-negra foi derrotada com tranquilidade pelas adversárias por 3 sets a 1.
Vinda direto da Seleção Brasileira, a oposta Tainara destacou-se como principal pontuadora da partida com 22 acertos. As ponteiras Simone Lee e Karina também contribuíram significativamente para o triunfo rubro-negro, ao marcarem 20 e 16 pontos, respectivamente.
