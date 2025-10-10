Semifinais do Campeonato Mineiro de vôlei masculino: veja horários e onde assistir
Jogos acontecem nesta sexta-feira (10)
Nesta sexta-feira (10), acontecem as semifinais do Campeonato Mineiro de vôlei masculino. Minas e Monte Carmelo se enfrentam às 18h (de Brasília) e Praia Clube e Cruzeiro decidem a vaga restante na final às 20h30 (de Brasília). Ambos os jogos acontecem no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, e têm transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do O Tempo.
Na primeira fase do Mineiro, que terminou no dia 4 de outubro, todos os sete times se enfrentaram no formato "todos contra todos", em turno único. Os quatro melhores avançaram às semifinais. Com isso, o primeiro lugar enfrenta o quarto e o segundo colocado mede forças com o terceiro.
Confira como ficou a classificação da primeira fase do Campeonato Mineiro de vôlei:
- Minas - 14 pontos - cinco vitórias e uma derrota
- Praia Clube - 13 pontos - cinco vitórias e uma derrota
- Cruzeiro - 13 pontos - cinco vitórias e uma derrota
- Monte Carmelo - 8 pontos - duas vitórias e quatro derrotas
- JF Vôlei - 7 pontos - duas vitórias e quatro derrotas
- Montes Claros - 5 pontos - uma vitória e quatro derrotas
- Araguari - 3 pontos - uma vitória e cinco derrotas
Maiores campeões
O Minas é o maior campeão do Mineiro, com 20 títulos. No entanto, o clube não vence desde 2007. Enquanto isso, o Cruzeiro, atual campeão da Superliga, soma 15 troféus consecutivos, desde 2010.
Programação da fase final do Mineiro:
SEXTA-FEIRA (10/10) - Semifinais
- Minas x Monte Carmelo - 18h (de Brasília)
- Praia Clube x Cruzeiro - 20h30 (de Brasília)
DOMINGO (12/10)
- Decisão do terceiro lugar - 9h (de Brasília)
- Final - 11h30 (de Brasília)
