Nesta sexta-feira (10), acontecem as semifinais do Campeonato Mineiro de vôlei masculino. Minas e Monte Carmelo se enfrentam às 18h (de Brasília) e Praia Clube e Cruzeiro decidem a vaga restante na final às 20h30 (de Brasília). Ambos os jogos acontecem no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, e têm transmissão ao vivo pelo canal do Youtube do O Tempo.

Na primeira fase do Mineiro, que terminou no dia 4 de outubro, todos os sete times se enfrentaram no formato "todos contra todos", em turno único. Os quatro melhores avançaram às semifinais. Com isso, o primeiro lugar enfrenta o quarto e o segundo colocado mede forças com o terceiro.

Confira como ficou a classificação da primeira fase do Campeonato Mineiro de vôlei:

Minas - 14 pontos - cinco vitórias e uma derrota Praia Clube - 13 pontos - cinco vitórias e uma derrota Cruzeiro - 13 pontos - cinco vitórias e uma derrota Monte Carmelo - 8 pontos - duas vitórias e quatro derrotas JF Vôlei - 7 pontos - duas vitórias e quatro derrotas Montes Claros - 5 pontos - uma vitória e quatro derrotas Araguari - 3 pontos - uma vitória e cinco derrotas

Maiores campeões

O Minas é o maior campeão do Mineiro, com 20 títulos. No entanto, o clube não vence desde 2007. Enquanto isso, o Cruzeiro, atual campeão da Superliga, soma 15 troféus consecutivos, desde 2010.

Cruzeiro em ação na Superliga 2024/25 (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Programação da fase final do Mineiro:

SEXTA-FEIRA (10/10) - Semifinais

Minas x Monte Carmelo - 18h (de Brasília)

Praia Clube x Cruzeiro - 20h30 (de Brasília)

DOMINGO (12/10)