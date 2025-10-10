Mayany faz ponto decisivo na final do Paulista de vôlei, mas sai correndo: ‘Pro banheiro’
Momento divertido no fim da partida agita web
Na última quarta-feira (8), o Sesi-Bauru venceu o Paulistano Barueri por 3 sets a 2, na primeira partida da final do Campeonato Paulista Feminino de vôlei. A vitória, selada por um bloqueio decisivo de Mayany no tie-break, gerou reações divertidas entre os internautas.
No quinto set, com o placar em 14 a 13 para o Bauru, Mayany protagonizou uma saída inesperada de quadra logo após o bloqueio que encerrou o jogo. O narrador, pego de surpresa, comentou que a jogadora estaria "saindo para a galera", o que levou a web a especular que ela estaria, na verdade, indo ao banheiro enquanto a equipe comemorava
Posteriormente, em tom bem-humorado, Mayany confirmou em seu Instagram o motivo da saída: ela realmente estava segurando a ida ao banheiro para garantir o fim da partida.
Partida de Bauru e Barueri
O confronto ocorreu na quarta-feira (8) em Barueri, com parciais de 21-25, 25-17, 25-15, 18-25 e 15-13. A equipe liderada por Dani Lins conquistou importante vantagem na decisão ao vencer fora de casa.
A segunda e última partida da final acontece neste sábado, às 21h30, em Bauru, com transmissão ao vivo pelo Sportv2. O Paulistano Barueri precisará vencer para forçar o golden set e manter suas chances de título. ▶️Clique aqui para assistir no Sportv
O duelo foi marcado por alternâncias no placar. No primeiro set, o Barueri abriu 4 a 1, viu o Sesi-Bauru empatar em 5 a 5, mas conseguiu estabelecer vantagem de 18 a 15. O time da casa manteve o controle e fechou em 25 a 21.
No segundo set, após empate em 7 a 7, o Sesi-Bauru assumiu a liderança com 9 a 7. A equipe visitante ampliou para 13 a 11 e depois 19 a 14, vencendo por 25 a 17.
O terceiro set mostrou domínio do Sesi-Bauru, que abriu 4 a 0 logo no início. O time visitante ampliou para 6 a 2, 11 a 6, 16 a 10 e 20 a 13, fechando em 25 a 15 com ponto de Nia Reed.
No quarto set, o Paulistano Barueri reagiu. Após alternâncias iniciais, o time da casa estabeleceu 13 a 10, ampliou para 18 a 14 e 20 a 16, vencendo por 25 a 18 e forçando o tie-break.
No set decisivo, o Barueri começou melhor e abriu 4 a 1, 5 a 2 e 7 a 4. O Sesi-Bauru, porém, empatou em 8 a 8 e virou para 9 a 8. A equipe visitante fez 13 a 11, sofreu o empate em 13 a 13, mas finalmente venceu por 15 a 13.
As equipes agora se preparam para o confronto decisivo em Bauru. O Sesi-Bauru jogará em casa buscando confirmar a conquista do título do Campeonato Paulista Feminino.
