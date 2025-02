Feyenoord x Milan: onde assistir e escalações do jogo da Champions League

Feyenoord e Milan se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda. O jogo de ida válido pela fase pré-oitavas de final da Champions League terá transmissão ao vivo da Max (streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

O histórico entre Feyenoord e Milan é equilibrado, com uma vitória para cada lado nos dois encontros anteriores. A última vitória foi do Feyenoord em 1969. Recentemente, o Feyenoord teve uma sequência de apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, enquanto o Milan registrou uma vitória a mais no mesmo recorte.



Este confronto é esperado com grande expectativa, prometendo ser disputado e com chances para ambos os lados. Jogando em casa, o Feyenoord conta com o apoio da torcida, mas o Milan chega motivado e preparado. A previsão é de um jogo aberto, com o Milan possivelmente levando uma vantagem para o jogo de volta.

✅ FICHA TÉCNICA

Feyenoord x Milan

Jogo de ida - Play-offs - Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda;

📺 Onde assistir: MAX (streaming);

🕴️ Arbitragem: José María Sánchez (ESP)

⚽ ESCALAÇÕES

FEYENOORD

Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, IB Hwang, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Igor Paixão

MILAN

Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Pulišić, Fofana, Reijnders, Rafael Leão; João Félix, Giménez