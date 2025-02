Grêmio anuncia contratação de atacante do futebol europeu

O Grêmio anunciou a contratação do quarto reforço para a temporada: trata-se do atacante ganês Francis Amuzu, que também tem nacionalidade belga. O atleta de 25 anos estava no Anderlecht, da Bélgica, e assinou contrato com o Tricolor Gaúcho até o fim de 2026. Pela contratação, a equipe pagará 1,2 milhão de euros (R$ 7,1 milhões na cotação atual) ao clube europeu.

Nascido em Accra, capital de Gana, Amuzu se mudou ainda criança para a Bélgica. O atacante chegou ao Anderlecht na adolescência e, por lá, construiu toda a carreira. Ao todo, foram 251 jogos pelo clube, com 28 gols marcados e 24 assistências. O atleta também soma passagem pela seleção de base da Bélgica.

O reforço do Grêmio atua pelo lado do campo, especialmente na ponta esquerda. Na última temporada, foram 28 jogos, quatro gols e três assistências.

Grêmio na janela de transferências

Antes de Amuzu, o Grêmio fechou com o lateral-direito João Lucas, o volante Gustavo Cuéllar e o goleiro Tiago Volpi. O clube, que ainda busca um zagueiro no mercado, também está próximo do lateral-esquerdo Lucas Esteves e do volante Camilo Reijers.

Com Amuzu, o Grêmio aposta em uma transferência com potencial lucrativo. De acordo com o Transfermarkt, site especializado em valores de mercado, o belga está avaliado em 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões na cotação atual), mais que o triplo do montante investido pelo Tricolor.

