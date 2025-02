O clássico catalão feminino entre Espanyol e Barcelona, realizado no domingo (9) pela Liga F, a primeira divisão do futebol espanhol, foi vencido pelas Blaugranas por 2 a 0. Entretanto, o confronto acabou sendo marcado por uma polêmica que, dentro de campo, passou batida, mas foi flagrada pelas câmeras da cobertura de transmissão.

Ainda aos 15 minutos do primeiro tempo, o Barça tinha uma bola aérea ofensiva, e subiu ao ataque com as atletas de maior estatura. Mapi León, zagueira da equipe, reebeu a aproximação da marcação de Daniela Caracas, que lhe deu uma leve trombada. Mapi, em resposta, usou os dedos da mão direita para tocar as partes íntimas da adversária, e questionou se ela tinha o órgão genital masculino.

As imagens do ato obsceno rapidamente foram notadas por quem acompanhava o jogo, e tomaram uma proporção grande no país, com o apontamento de assédio sexual e moral. A diretoria do Espanyol emitiu um comunicado repudiando a ação de León, e disponibilizou os serviços integrados à instituição caso haja desejo de Caracas em seguir com medidas legais.

"Do Espanyol, expressamos nosso total descontentamento e condenação pelos fatos ocorridos no último domingo, durante o clássico com o Barcelona. Esta é uma ação que consideramos inaceitável e que não pode passar despercebida. [...] Defendemos nossas jogadoras e condenamos qualquer ato que ameace a integridade das jogadoras de futebol em campo. Acreditamos firmemente no respeito e no espírito esportivo como valores fundamentais do futebol e esperamos que esse tipo de situação seja tratado com a seriedade que merece. Além disso, colocamos os serviços jurídicos do Clube à disposição da nossa jogadora, caso ela deseje tomar medidas legais. Além disso, como o RCD Espanyol fez em ocasiões anteriores, queremos expressar nosso repúdio a qualquer forma de violência, seja física ou verbal, no mundo do futebol. O esporte deve ser um espaço de respeito e convivência, e condenamos qualquer atitude que incentive o ódio ou a agressão dentro e fora de campo."

O dérbi, disputado no Ciutat Esportiva Dani Jarque, terminou em triunfo justo do Barcelona, que dominou as ações. Aos 28' e aos 31' da segunda etapa, Caroline Graham Hansen e Salma Paralluelo foram às redes e garantiram a vitória. Os três pontos mantiveram a equipe cinco pontos acima do Real Madrid, saltando para 51 e mantendo a ponta da tabela.