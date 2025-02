Mesmo já atuando pelo Santos, seu novo clube na temporada, o atacante Neymar foi lembrado citado por Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal. Em entrevista ao jornal "Süddeutsche Zeitung", o dirigente confirmou que a saída do brasileiro foi a melhor solução para todos.

Jorge Jesus acredita que Neymar saiu triste do Al-Hilal: 'Principalmente comigo'

- Sua saída é mais uma evidência de que nós do Al Hilal estamos procurando e precisando de jogadores que sejam capazes de entregar o máximo de desempenho. Por mais que Neymar tenha contribuído para nosso sucesso de marketing, o desempenho atlético vem em primeiro lugar e aqui chegamos à conclusão de que ele não é mais capaz de entregar o que esperávamos.

Calzada foi contestado após reafirmar que Neymar não era capaz de entregar um bom futebol no Al-Hilal, visto que ele tem defendido o Santos e, inclusive, foi titular da equipe no domingo, na partida contra o Novorizontino.

O dirigente lamentou a lesão de ligamento cruzado que o atacante teve assim que chegou ao Al-Hilal, além de usar a quantidade de inscrições de estrangeiros para a liga saudita para explicar a sua fala.

- Não estou dizendo que ele não pode mais jogar, mas a competição em nosso time é acirrada. Temos um número limitado de vagas para jogadores estrangeiros e eles estão fazendo um excelente trabalho. Neymar não está no nível atual que lhe permite atuar no nível que precisamos para atingir nossos objetivos de vencer a liga, vencer a Liga dos Campeões da AFC e atingir o nível máximo possível no Mundial de Clubes - afirmou Esteve Calzada, CEO do Al-Hilal.

Outro tema da entrevista foi a presença do clube saudita no Mundial de Clubes. O dirigente afirmou que a equipe vai em busca do título da competição, que será disputada pela primeira vez entre 14 de junho e 13 de julho, no Estados Unidos.

- Não iremos lá para trocar camisas. Para nós, a Copa do Mundo de Clubes é uma das prioridades mais importantes da temporada e esta Copa do Mundo dá às pessoas a oportunidade de dar uma nova olhada em um clube único.

Na busca pelo título inédito do Mundial de Clubes, o Al-Hilal enfrentará Real Madrid, Pachuca e RB Salzburg, times que estão no Grupo H do torneio.

Números de Neymar frustram torcedores em sua reestreia como titular do Santos

Titular no empate sem gols entre Santos e Novorizontino, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, Neymar decepcionou torcedores que esperavam vê-lo em campo. Ao todo, ele disputou 81 minutos, porém foi anulado devido à forte marcação do time adversário. Ele teve apenas uma finalização, mas foi para fora do gol. Além disso, dos sete dribles que tentou, não teve êxito em nenhum.

Números de Neymar na partida do Santos contra o Novorizontino

⏰ 75 mins jogados

🎯 0/1 finalização no gol

🔑 1 passe decisivo

✅ 22/28 passes certos (79%)

💨 0/7 dribles certos (0%)

💪 4/16 duelos ganhos (25%)

💣 24 perdas de posse

👊 4 faltas sofridas