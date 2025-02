UEFA promove mudança para fase mata-mata da Champions League

A fase final da Champions League começa nesta quarta-feira (10) e teve uma mudança anunciada pela UEFA nesta terça-feira. A entidade revelou uma nova bola para essa etapa de mata-mata da competição. O design é inspirado na cidade de Munique, da Alemanha, que será a sede da final desta edição. A bola destaca-se por seu design que homenageia a região e incorpora avanços tecnológicos para melhorar o desempenho em campo.

O design da Adidas Pro Ball Munich reflete as cores e elementos dos Alpes bávaros e da arquitetura de Munique, com estrelas da UEFA Champions League em branco e hexágonos em verde e cobre. Detalhes nos painéis coloridos celebram símbolos da Baviera, como os Alpes, o Leão Palatino, e o lúpulo, essencial na cerveja local. A bola também se destaca por sua sustentabilidade, sendo feita de poliéster reciclado e tinta à base de água, contendo mais substâncias de origem biológica do que qualquer outra bola oficial da história da Champions League.

Tecnologia na bola da Champions

A tecnologia PRISMA na superfície da bola promete precisão e controle no remate, enquanto o revestimento texturizado e a construção sem costuras garantem aderência e desempenho. O núcleo CTR-CORE foi ajustado para um jogo rápido e preciso, com excelente retenção de forma e ar.

Além da inovação e sustentabilidade, a Adidas reafirma seu compromisso social através da parceria com a Common Goal, destinando um por cento das vendas líquidas globais de suas bolas de futebol, incluindo a Adidas Pro Ball Munich, a iniciativas que promovem mudanças sociais duradouras em comunidades carentes. Este esforço visa criar um futuro melhor e mais inclusivo através do futebol.

