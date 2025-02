Assista ao vivo ao leilão Seu Lance! e adquira sua camisa histórica

O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, promove nesta terça-feira (10) o pregão ao vivo para os leilões de camisas históricas de times brasileiros e internacionais. O evento começa às 18h (de Brasília), no site do Seu Lance!. Quem fizer o maior lance fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em mãos. O vídeo para o leilão ao vivo será publicado nesta matéria!

Onde assistir ao pregão do Seu Lance!

O pregão ao vivo será uma sessão aberta transmitida no site e no YouTube do Lance! para divulgar as peças raras e definir os vencedores de cada disputa. Para fazer o seu lance, basta acessar o site, escolher a camisa desejada e fazer a maior proposta.

Como dar um lance

Conectados à live no canal de YouTube do Lance!, os participantes poderão acessar o site oficial do Seu Lance! para acompanhar a disputa e fazer ofertas pelos artigos. Cada camisa representa um lote, que será apresentado pelo pregoeiro ao vivo. Vale lembrar que é preciso efetuar o cadastro e estar logado para dar o lance. É muito simples.

A mediação de um pregoeiro, autoridade que conduzirá os lances a cada lote. A modalidade de pregão é utilizada para aquirir bens e serviços, caracterizada pela agilidade e transparência.

Como funciona o Seu Lance!

Serão ao todo 10 camisas no terceiro leilão do Seu Lance! Você pode dar seus lances a qualquer hora durante o período para cobrir as ofertas de outros interessados. As ofertas serão aceitas até dia 10 de fevereiro, quando acontecerá o pregão do seu Lance! ao vivo no Youtube do Lance!. Quem fizer o maior lance até o prazo fechará o leilão como vencedor e receberá a camisa em suas mãos.

Entre as peças disponíveis, há camisas usadas por jogadores em partidas memoráveis; outras autografadas pelos atletas; com nome e número de astros do futebol brasileiro e mundial; que representam anos históricos dos clubes, marcados por conquistas de títulos e campanhas positivas nas competições mais importantes do futebol.

Confira algumas camisas em disputa

⚽ São Paulo em 1979 - Jogador - Número 10 - Tamanho M

⚽ Ronaldinho Gaúcho - Barcelona - Jogador - Número 10 - Tamanho G

⚽ PSG - 2017 - Neymar - 10 - M