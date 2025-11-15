menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Ferroviária-SP x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Locomotiva e Furacão estão separados por 19 pontos Série B

Araraquara (SP)
Dia 15/11/2025
12:30
Ficha técnica: Ferroviária-SP x Athletico
imagem cameraFerroviária-SP e Athletico jogam pela Série B, na Fonte Luminosa. Foto: Arte/Lance!
Com objetivos diferentes, Ferroviária-SP e Athletico se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B. O jogo será transmitido ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

A Locomotiva ocupa a 17ª colocação, com 40 pontos, mesma pontuação do Athletic, primeiro time fora da ZR, e corre risco de rebaixamento no final de semana. Já o Furacão está na vice-liderança, com 59 pontos, um ponto acima do quinto colocado Criciúma, e pode subir com antecedência.

Ferroviária-SP x Athletico

Escudo_Associação_Ferroviária_de_Esportes
AFE
Escudo&#8211;ATHLETICO-PR
CAP
37ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 16 de novembro de 2025, às 16h30 (de Brasília)
Local
Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
Árbitro
Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
Assistentes
Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
Var
Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
Onde assistir
Disney+

Como chegam os dois times?

A Ferroviária-SP vem de derrota por 2 a 1 no confronto direto contra o Athletic, na Arena Sicredi, e entrou na zona de rebaixamento. A Locomotiva, que não vence há sete partidas, pode até ser rebaixada com antecedência se perder e o time mineiro bater o líder Coritiba, além do Botafogo-SP vencer o Criciúma.

O treinador Claudinei Oliveira foi demitido com o último revés, e o auxiliar Daniel Azambuja assumiu interinamente. O time deve ser o mesmo da última rodada.

O Athletico venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na Arena da Baixada, e conquistou a segunda vitória consecutiva. O Furacão pode até conseguir o acesso se bater o adversário e torcer por tropeços de Remo, Chapecoense e Criciúma - vejas as combinações necessárias.

Para o jogo, o técnico Odair Hellmann deve manter a ideia de não repetir a escalação, algo que não aconteceu em nenhum momento da campanha. O meio-campista Patrick, assim, é o mais cotado para entrar na vaga do atacante Leozinho.

Confira as informações do jogo entre Ferroviária-SP e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA-SP X ATHLETICO
37ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (16), às 16h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA-SP (Técnico: Daniel Azambuja, interino)
Dênis Júnior; Vitor Mendes, Ronaldo Alves e Maycon; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Alencar, Netinho (Albano) e Eric Melo; Juninho e Carlão.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick (Leozinho), Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros.

