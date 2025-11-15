Ferroviária-SP x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Locomotiva e Furacão estão separados por 19 pontos Série B
Com objetivos diferentes, Ferroviária-SP e Athletico se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B. O jogo será transmitido ao vivo pela Disney+ (streaming pago).
A Locomotiva ocupa a 17ª colocação, com 40 pontos, mesma pontuação do Athletic, primeiro time fora da ZR, e corre risco de rebaixamento no final de semana. Já o Furacão está na vice-liderança, com 59 pontos, um ponto acima do quinto colocado Criciúma, e pode subir com antecedência.
Ferroviária-SP x Athletico
Como chegam os dois times?
A Ferroviária-SP vem de derrota por 2 a 1 no confronto direto contra o Athletic, na Arena Sicredi, e entrou na zona de rebaixamento. A Locomotiva, que não vence há sete partidas, pode até ser rebaixada com antecedência se perder e o time mineiro bater o líder Coritiba, além do Botafogo-SP vencer o Criciúma.
O treinador Claudinei Oliveira foi demitido com o último revés, e o auxiliar Daniel Azambuja assumiu interinamente. O time deve ser o mesmo da última rodada.
O Athletico venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na Arena da Baixada, e conquistou a segunda vitória consecutiva. O Furacão pode até conseguir o acesso se bater o adversário e torcer por tropeços de Remo, Chapecoense e Criciúma - vejas as combinações necessárias.
Para o jogo, o técnico Odair Hellmann deve manter a ideia de não repetir a escalação, algo que não aconteceu em nenhum momento da campanha. O meio-campista Patrick, assim, é o mais cotado para entrar na vaga do atacante Leozinho.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
Confira as informações do jogo entre Ferroviária-SP e Athletico pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA-SP X ATHLETICO
37ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Domingo (16), às 16h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIA-SP (Técnico: Daniel Azambuja, interino)
Dênis Júnior; Vitor Mendes, Ronaldo Alves e Maycon; Lucas Rodrigues, Ricardinho, Alencar, Netinho (Albano) e Eric Melo; Juninho e Carlão.
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick (Leozinho), Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros.
