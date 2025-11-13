O meia Zapelli e o atacante Kevin Viveros entraram no top-10 de jogadores estrangeiros com mais gols pelo Athletico. A dupla é destaque na recuperação do Furacão na Série B, agora na vice-liderança, a duas rodadas do fim.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com cinco gols marcados nesta temporada, Zapelli chegou a 12 gols com a camisa atleticana. Ele ocupa a oitava posição no ranking dos gringos do Furacão.

Em 2025, o jogador argentino marcou cinco gols e deu 10 assistências, sendo o maior garçom rubro-negro. Na Série B, ele tem sete passes decisivos e passou a atuar mais recuado, como volante, com o técnico Odair Hellmann.

continua após a publicidade

Ao todo, o meia de 23 anos tem 12 gols e 23 assistências em 113 partidas pelo Athletico.

Contratado em julho de 2023, vindo do Belgrano,-ARG, Zapelli custou 4 milhões de dólares (R$ 19,3 milhões, na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos.

Já Viveros fez 10 gols em 23 jogos e entrou para a história. O centroavante colombiano assumiu a 10ª colocação entre os estrangeiros com mais gols pelo time brasileiro, ao lado do meia Lucho González e do atacante Tomás Cuello.

continua após a publicidade

O impacto do atacante é direto no segundo turno da Série B. Ele balançou as redes nove vezes e deu duas assistências em 19 partidas, com uma média de 0,57 participação em gol por jogo.

Indicado por Odair Hellmann, 'El Tren' veio do Atlético Nacional-COL no fim de junho e custou 5 milhões de dólares (R$ 27,4 milhões, na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos. Ele passou Vitor Roque (R$ 24 milhões) e se tornou a maior contratação da história do Athletico.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Os dois atletas do atual elenco estão próximos do top-5, que tem Marco Ruben e Mastriani, com 16 gols. Já o líder está distante: o meia colombiano David Ferreira, com 39 gols. Veja o ranking abaixo:

Top-10 estrangeiros com mais gols pelo Athletico

Ferreira é o estrangeiro com mais gols pelo Athletico. Foto: Roberto Souza/Athletico

1. David Ferreira (2005-2008): 39 gols

2. David Terans (2021-2023): 29

3. Guerrón (2010-2012): 28

4. Agustín Canobbio (2022-2024): 18

5. Marco Ruben (2019) e Gonzalo Mastriani (2024): 16

6. Villalba (1951-1952): 15

7. Federico Nieto (2010-2011): 13

8. Zapelli (2023-2025): 12 gols

9. Ibarrola (1943-1945): 11

10. Lucho González (2017-2021), Tomás Cuello (2022-2025) e Kevin Viveros (2025): 10

Athletico na Série B

Com a vitória contra o Volta Redonda, o Athletico assumiu a vice-liderança, com 59 pontos, e pode subir contra a Ferroviária-SP no domingo (16), em Araraquara. O líder Coritiba (61), o terceiro Remo (59) e a quarta Chapecoense (58) completam o G-4.

Criciúma (58), Goiás (58) e Novorizontino (57) também estão próximos e na briga por acesso. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 78,2% de chance de acesso e 4,3% de ser campeão.

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada