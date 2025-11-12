Veja a matemática para o Athletico garantir o acesso na Série B na 37ª rodada
Furacão visita a Ferroviária-SP (16), na Fonte Luminosa
- Matéria
- Mais Notícias
O Athletico visita a Ferroviária-SP no domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B, e pode selar o acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe rubro-negra é a vice-líder da Segundona, com 59 pontos.
Relacionadas
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (12/11/2025)
Onde Assistir12/11/2025
- Futebol Nacional
Série B não tem acesso confirmado a duas rodadas do fim pela primeira vez
Futebol Nacional11/11/2025
- Futebol Nacional
Athletico x Volta Redonda entra no top-10 de públicos da Arena da Baixada
Futebol Nacional11/11/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A conta para comemorar a volta à Série A com antecedência, contudo, não é simples. Antes de tudo, o Furacão tem que vencer a Locomotiva, já que empate e derrota não trazem essa possibilidade.
Com a vitória, o time atleticano tem dois cenários para conquistar o acesso em Araraquara. Veja abaixo:
As contas por acesso do Athletico na Série B
Vitória
- Acesso 1 (dois desses resultados): Remo perder do Avaí, Chapecoense perder do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP e empate entre Goiás x Novorizontino
- Acesso 2 (todos esses resultados): Remo vencer o Avaí, Goiás vencer o Novorizontino e Criciúma não ganhar do Botafogo-SP
Empate
- Não sobe
Derrota
- Não sobe
➡️ Veja mais notícias do Athletico
Athletico na Série B
Com a vitória contra o Volta Redonda, o Athletico assumiu a vice-liderança, com 59 pontos. O líder Coritiba (61), o terceiro Remo (59) e a quarta Chapecoense (58) completam o G-4.
Criciúma (58), Goiás (58) e Novorizontino (57) também estão próximos e na briga por acesso. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 78,2% de chance de acesso e 4,3% de ser campeão.
Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa
Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada
- Matéria
- Mais Notícias