Futebol Nacional

Veja a matemática para o Athletico garantir o acesso na Série B na 37ª rodada

Furacão visita a Ferroviária-SP (16), na Fonte Luminosa

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 12/11/2025
07:30
Athletico torcida Arena da Baixada caveira
Athletico assumiu a vice-liderança da Série B. Foto: José Tramontin/Athletico
  • Mais Notícias

O Athletico visita a Ferroviária-SP no domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B, e pode selar o acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe rubro-negra é a vice-líder da Segundona, com 59 pontos.

A conta para comemorar a volta à Série A com antecedência, contudo, não é simples. Antes de tudo, o Furacão tem que vencer a Locomotiva, já que empate e derrota não trazem essa possibilidade.

Com a vitória, o time atleticano tem dois cenários para conquistar o acesso em Araraquara. Veja abaixo:

As contas por acesso do Athletico na Série B

Vitória

  1. Acesso 1 (dois desses resultados): Remo perder do Avaí, Chapecoense perder do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP e empate entre Goiás x Novorizontino
  2. Acesso 2 (todos esses resultados): Remo vencer o Avaí, Goiás vencer o Novorizontino e Criciúma não ganhar do Botafogo-SP

Empate

  • Não sobe

Derrota

  • Não sobe

Athletico na Série B

Com a vitória contra o Volta Redonda, o Athletico assumiu a vice-liderança, com 59 pontos. O líder Coritiba (61), o terceiro Remo (59) e a quarta Chapecoense (58) completam o G-4.

Criciúma (58), Goiás (58) e Novorizontino (57) também estão próximos e na briga por acesso. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 78,2% de chance de acesso e 4,3% de ser campeão.

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada

