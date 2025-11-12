O Athletico visita a Ferroviária-SP no domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada da Série B, e pode selar o acesso à elite do futebol brasileiro. A equipe rubro-negra é a vice-líder da Segundona, com 59 pontos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A conta para comemorar a volta à Série A com antecedência, contudo, não é simples. Antes de tudo, o Furacão tem que vencer a Locomotiva, já que empate e derrota não trazem essa possibilidade.

Com a vitória, o time atleticano tem dois cenários para conquistar o acesso em Araraquara. Veja abaixo:

As contas por acesso do Athletico na Série B

Vitória

Acesso 1 (dois desses resultados): Remo perder do Avaí, Chapecoense perder do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP e empate entre Goiás x Novorizontino Acesso 2 (todos esses resultados): Remo vencer o Avaí, Goiás vencer o Novorizontino e Criciúma não ganhar do Botafogo-SP

Empate

Não sobe

Derrota

Não sobe

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Athletico na Série B

Com a vitória contra o Volta Redonda, o Athletico assumiu a vice-liderança, com 59 pontos. O líder Coritiba (61), o terceiro Remo (59) e a quarta Chapecoense (58) completam o G-4.

continua após a publicidade

Criciúma (58), Goiás (58) e Novorizontino (57) também estão próximos e na briga por acesso. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Furacão tem 78,2% de chance de acesso e 4,3% de ser campeão.

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada