Escalação: Athletico tem uma dúvida para encarar a Ferroviária-SP
Patrick deve retomar a vaga de titular no Furacão
O Athletico tem apenas uma dúvida para o próximo jogo da Série B, que pode definir o acesso à elite do futebol brasileiro. O Furacão encara a Ferroviária-SP no domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada.
O técnico Odair Hellmann, que ainda não repetiu nenhuma escalação na competição, tende a mudar o time rubro-negro em relação à partida contra o Volta Redonda. O meio-campista Patrick é o mais cotado para entrar no time titular.
A ideia do treinador é reforçar a região central, já que a Locomotiva é uma equipe de posse de bola e a entrada do atleta também auxilia em ligações diretas para o centroavante Viveros. Com isso, quem deve sair da formação inicial é o atacante Leozinho, que fez um dos gols da vitória por 2 a 0 diante do Voltaço.
O atleta ex-futsal, aliás, só começou um jogo fora de casa, em 6 de setembro, no triunfo por 2 a 1 contra o Botafogo-SP. Nas outras seis vezes em que foi titular, as partidas foram na Arena da Baixada.
Já no banco de reservas, o comandante do Furacão conta com o retorno do centroavante Renan Peixoto, recuperado de lesão no joelho, sofrida há um mês. Quem também está liberado é o meia Dudu, que sofreu uma contusão muscular há duas semanas e voltou aos treinamentos no CT do Caju.
Provável escalação do Athletico contra a Ferroviária-SP
- Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza, Felipinho, Patrick (Leozinho), Zapelli e Léo Derik; Julimar e Viveros.
Athletico na Série B
O Athletico assumiu a vice-liderança, com 59 pontos, um ponto acima do Criciúma, quinto colocado. Para conquistar o acesso com antecedência, o Furacão precisa vencer a Ferroviária-SP e torcer para tropeços de Remo, Chapecoense e Criciúma.
Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa
Athletico x América-MG: domingo (23), às 16h30, Arena da Baixada
