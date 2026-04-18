Everton x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações do clássico pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 33ª rodada da competição
- Matéria
- Mais Notícias
Everton e Liverpool se enfrentam neste domingo (19), às 10h (horário de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING). O clássico, válido pela 33ª rodada da Premier League, terá transmissão ao vivo pela Espn (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming).
- Onde Assistir
- Futebol Internacional
- Palpites
Ficha do jogo
O Everton chega ao confronto descansado após uma semana livre de treinamentos. Na nona colocação, com 47 pontos, cinco atrás dos Reds. A equipe busca aproveitar o momento de instabilidade do rival para encostar na briga por uma vaga em torneios continentais. O técnico David Moyes terá uma baixa importante: Jack Grealish está fora após passar por uma cirurgia no pé, devido a uma fratura sofrida em janeiro deste ano.
Por outro lado, o Liverpool ocupa a quinta colocação com 52 pontos, mas tenta se recuperar da eliminação nas quartas de final da Champions League contra o PSG. Na Premier League, os Reds não vencem há mais de um mês, sendo o último triunfo no dia 28 de fevereiro, contra o West Ham. Desde então, foram quatro jogos na competição nacional, com três derrotas e um empate.
Retrospecto do confronto
Ao todo, são 247 jogos oficiais disputados entre as duas equipes na história. O Liverpool leva vantagem no retrospecto geral com 101 vitórias, contra 68 triunfos do Everton e 78 empates. No encontro mais recente, em 20 de setembro de 2025, os Reds venceram por 2 a 1, em duelo válido pela 5ª rodada da Premier League.
No recorte dos últimos dez confrontos diretos, a vantagem também é do Liverpool: foram seis vitórias dos Reds contra duas do Everton, além de dois empates.
Tudo sobre Everton x Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Everton 🆚 Liverpool
33ª rodada da Premier League
📆 Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 10h00 (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)
🕴️ Árbitro: Chris Kavanagh (ING)
🚩 Assistentes: Dan Cook (ING) e James Mainwaring (ING)
🧑⚖️ 4º árbitro: Paul Tierney (ING)
📺 VAR: Andy Madley (ING)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵⚪ Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Garner e Gueye; McNeil, Kiernan Dewsbury-Hall e Ndiaye; Beto.
🔴⚪ Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Mamardashvili; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai (Salah); Frimpong, Ngmouha e Wirtz.
