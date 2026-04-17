Manchester City x Arsenal – Palpites, análise e odds (19/04)

O Etihad Stadium será palco de um dos capítulos mais decisivos da temporada 2025/26 neste domingo, 19 de abril, quando Manchester City e Arsenal se enfrentam pela Premier League. O próprio Pep Guardiola classificou o duelo como uma final, já que o resultado pode redesenhar a disputa pelo título inglês a seis rodadas do fim.

O Arsenal chega a Manchester como líder, com 70 pontos em 32 partidas, seis a mais que o City, que tem 64 e um jogo a menos. Uma vitória dos Citizens reduz a diferença para três pontos e ainda mantém um duelo a cumprir, colocando a equipe de Mikel Arteta sob pressão real pela primeira vez no ano. Do outro lado, os Gunners vêm de uma derrota dolorosa por 2 a 1 para o Bournemouth em casa e tentam retomar o ritmo que sustentou a liderança durante toda a temporada.

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Análise da partida

O Manchester City vive uma de suas melhores fases da temporada. Os comandados de Guardiola venceram os últimos três jogos: 2 a 0 no Arsenal na decisão da Carabao Cup, 4 a 0 no Liverpool pelas quartas da FA Cup e 3 a 0 no Chelsea em Stamford Bridge pela Premier League. Foram nove gols marcados e nenhum sofrido, salto ofensivo raro para os padrões recentes do clube.

A classificação não reflete plenamente a qualidade individual do elenco. Com 19 vitórias, sete empates e cinco derrotas, o City soma 63 gols e 28 sofridos. Como mandante, venceu os primeiros tempos dos últimos 11 jogos consecutivos da Premier League no Etihad, um dado central para este confronto: o time começa forte em seu estádio e costuma dominar a posse nos primeiros 45 minutos.

O Arsenal, em contrapartida, lidera a tabela com 21 vitórias, sete empates e quatro derrotas, 62 gols e apenas 24 sofridos, a defesa menos vazada do campeonato. Fora de casa, tem aproveitamento sólido e construiu boa parte da vantagem pontual atuando longe do Emirates. O momento, porém, preocupa: dos últimos cinco jogos em todas as competições, os Gunners perderam três.

Arteta tem um alívio em outra frente. Na última quarta-feira, o Arsenal empatou sem gols com o Sporting no Emirates e avançou pela segunda vez consecutiva às semifinais da Champions League, onde enfrentará o Atlético de Madrid. Foi um resultado de caráter, mas custou caro: Noni Madueke deixou o campo com problema no joelho e virou dúvida para o duelo deste domingo.

Para o City, é a chance de voltar ao páreo pelo título com força; para o Arsenal, é o jogo em que pode encaminhar um campeonato esperado há 22 anos; e para os dois treinadores, é uma espécie de prova final em uma temporada na qual ambos flertaram com o fracasso em momentos distintos.

Os objetivos restantes também diferem. O City segue vivo em três competições: Premier League, FA Cup (semifinais) e o título já conquistado da Carabao Cup. Já o Arsenal tenta conciliar o mata-mata europeu com a corrida pelo título inglês, sem margem para novos tropeços. O calendário vira, por si só, um teste de gestão de elenco, especialmente diante das baixas de ambos os lados.

O City levou a melhor nos dois encontros mais recentes entre os clubes nesta temporada, contando Premier League e Copa da Liga. Mesmo com a rivalidade antiga entre Guardiola e Arteta, que trabalharam juntos entre 2016 e 2019, o lado catalão tem conseguido impor seu jogo quando recebe os Gunners em Manchester.

Outros palpites para Manchester City x Arsenal

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Confrontos diretos

O histórico dos clubes na Premier League é amplo. No primeiro turno desta temporada, em 21 de setembro de 2025, no Emirates, o jogo terminou em 1 a 1 dramático: Erling Haaland abriu o placar aos nove minutos em contra-ataque, e Gabriel Martinelli igualou aos 45+3 do segundo tempo depois de bela assistência de Eberechi Eze. Foi o quinto jogo consecutivo da era Arteta no qual o Arsenal não perdeu para o City pela liga.

Em março deste ano, porém, os dois voltaram a se encontrar na final da Carabao Cup em Wembley e o City atropelou por 2 a 0, com dois gols de Nico O'Reilly, revelação da temporada, jogando como ala esquerdo. Aquela derrota encerrou a invencibilidade do Arsenal contra o City em 90 minutos, que durava desde a goleada sofrida por 4 a 1 em abril de 2023.

No recorte histórico desde a criação da Premier League, o Arsenal tem ligeira vantagem em número de vitórias ao longo dos anos, embora o City tenha dominado o período mais recente. Essa é uma rivalidade que vive tempos específicos: por muitos anos foi território dos Gunners, depois virou feudo dos Citizens, e agora encontra um equilíbrio que depende bastante da competição e do momento.

Notícias de Manchester City x Arsenal

Manchester City

Guardiola confirmou na coletiva da semana que Nico O'Reilly, que saiu com problema no posterior da coxa diante do Chelsea após marcar, está recuperado e à disposição. A má notícia é Rúben Dias: com lesão também na coxa, desfalca o time pela quarta partida consecutiva. John Stones segue fora desde o início de março por problema na panturrilha, e Josko Gvardiol se recupera de fratura na tíbia sofrida em janeiro e não deve voltar nesta temporada.

A ausência do trio defensivo força Guardiola a manter Marc Guéhi e Abdukodir Khusanov como dupla de zaga, solução que vem funcionando. Guéhi, inclusive, marcou um dos gols diante do Chelsea. Bernardo Silva, capitão, está pendurado e qualquer amarelo o tira das próximas duas partidas. Haaland chega embalado após hat-trick no Liverpool pela FA Cup.

Provável escalação do Manchester City (4-3-3): Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Cherki; Semenyo, Haaland, Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Arsenal

O Arsenal tem cenário mais preocupante. Bukayo Saka não joga desde a final da Carabao Cup por lesão no tendão de Aquiles e é dúvida. Arteta admitiu que o retorno é "questão de dias, não de semanas", mas sem garantia para domingo. Madueke, que vinha substituindo Saka, saiu com problema no joelho diante do Sporting e também é incerto. Se ambos ficarem fora, os Gunners devem entrar com Martinelli e Trossard pelos flancos.

No meio, Declan Rice e Martin Zubimendi são presenças garantidas, e Eze se consolidou como camisa 10 titular com Martin Ødegaard ainda em recuperação. No ataque, Viktor Gyökeres é o foco central, já com 12 gols na Premier League e 18 no total em sua temporada de estreia. A defesa terá Saliba e Gabriel no eixo, com Piero Hincapié pela esquerda e Cristhian Mosquera provavelmente pela direita.

Provável escalação do Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi, Merino; Trossard, Gyökeres, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Destaques individuais de Manchester City x Arsenal

Jogador destaque · Manchester City Erling Haaland 22 Gols na Premier League 2025/26 107 Gols em 126 jogos de Premier League na carreira 5 Gols nos últimos sete jogos de liga contra o Arsenal 150+ Gols pelo Manchester City em todas as competições Jogador destaque · Arsenal Viktor Gyökeres 12 Gols na Premier League 2025/26 18 Gols pelo Arsenal em todas as competições na temporada 3 Gols na vitória da Suécia por 3 a 1 sobre a Ucrânia em março 4ª Melhor temporada de estreia de um atacante do Arsenal na história

Os técnicos

Pep Guardiola comanda o Manchester City desde 2016 e vive a temporada mais atípica de sua trajetória no clube. Depois de quatro títulos de Premier League e uma Champions League, o catalão viu o time perder o troféu inglês para o Liverpool em 2024/25 e chegou a admitir publicamente que considerou deixar o cargo. Renovou contrato, assumiu o desafio de reestruturar o elenco com reforços como Guéhi, Cherki, Donnarumma e Reijnders, e agora tenta evitar duas temporadas sem título importante, algo inédito em sua carreira.

Mikel Arteta, do outro lado, está no sexto ano completo à frente do Arsenal. Ex-jogador do clube e ex-assistente de Guardiola no próprio City, o espanhol construiu um elenco competitivo e levou o Arsenal a duas semifinais consecutivas de Champions League. A derrota para o City em Wembley e o revés recente para o Bournemouth, porém, ligaram o alerta sobre a capacidade do time de aguentar a pressão dos momentos decisivos. Um triunfo em Manchester encaminharia o título inglês que falta há 22 anos.

Análise tática

Guardiola deve manter o 4-3-3 com Rodri como volante de referência, Bernardo Silva na armação e Cherki como camisa 10 móvel. Os pontas Semenyo e Doku oferecem velocidade e verticalidade, enquanto O'Reilly ocupa posição híbrida pela esquerda, subindo como ala e participando de jogadas ofensivas, como fez na final da Carabao Cup. A prioridade será manter posse, atrair a pressão alta do Arsenal e sair com bolas longas em velocidade para Haaland, estratégia que funcionou perfeitamente no primeiro turno.

O Arsenal tende a repetir o 4-3-3 com leitura diferente. Sem Saka e possivelmente sem Madueke, Arteta perde dois jogadores capazes de desequilibrar no um contra um. A solução provável passa por Trossard e Martinelli nos flancos, Eze como armador por dentro e Gyökeres fixo no ataque. O meio-campo com Rice, Zubimendi e Merino busca controle pela posse, mas o volume criativo diminui em relação aos jogos com a dupla original de pontas.

A vulnerabilidade do City está em bolas aéreas e na transição defensiva com a dupla Khusanov e Guéhi, ainda em entrosamento recente. O Arsenal tem nas bolas paradas uma arma comprovada, com Gabriel e Saliba entre os zagueiros que mais cabeceiam em direção ao gol na Premier League. Já o City explora com eficiência a pressão alta adversária: quando o Arsenal sobe, abre espaços nas costas dos zagueiros, e Haaland prospera nesses cenários. Será um duelo entre a disciplina da linha defensiva dos Gunners e a capacidade do City de tirar proveito de cada segunda bola.

Prognóstico de placar exato para Manchester City x Arsenal

🎯 Previsão de Placar Manchester City 2 x 1 Arsenal O City chega em forma superior, joga em casa, tem Haaland em excelente fase e enfrenta um Arsenal sem Saka e com Madueke em dúvida. A combinação aponta para vitória dos Citizens, com os Gunners encontrando espaço para ao menos descontar. O City venceu os últimos três jogos em todas as competições, marcando oito gols e sem sofrer nenhum, sinal de que o time chega no auge da temporada.

Haaland balançou as redes em cinco dos últimos sete duelos de Premier League contra o Arsenal e vem de hat-trick no Liverpool pela FA Cup.

O City venceu o primeiro tempo em 11 jogos consecutivos da Premier League em casa, evidenciando a pressão inicial que costuma aplicar no Etihad.

O Arsenal não deve contar com Bukayo Saka e vive dúvida sobre Madueke, perdendo os dois pontas titulares da temporada.

Em cinco dos últimos sete confrontos entre os clubes, ambas as equipes marcaram, reforçando a aposta em gols dos dois lados.

Resumo do palpites do Lance para Manchester City x Arsenal