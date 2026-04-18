Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo da Premier League

Partida será uma espécie de 'final antecipada' do torneio, que está na sua reta final

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/04/2026
13:15
Manchester City x Arsenal pelo Campeonato Inglês (Foto: Arte/Lance!)
Manchester City e Arsenal se enfrentam neste domingo (19), às 12h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING). O confronto decisivo, válido pela 33ª rodada da Premier League, terá transmissão ao vivo pela Espn (canal fechado) e pelo Disney+ (streaming). ▶️Clique para assistir no Disney+

Onde assistir

O Manchester City entra em campo com a necessidade da vitória. Na segunda colocação e seis pontos atrás do líder, a equipe de Pep Guardiola sabe da importância do confronto direto. Em entrevista coletiva pré-partida, o técnico dos Citizens classificou o duelo como uma "final" e afirmou que, em caso de derrota, a disputa pelo título ficará muito distante: "Se nós perdermos, acabou", declarou o treinador.

Já o Arsenal chega para o clássico no topo da tabela, com 70 pontos, mas pressionado pela derrota no último sábado (11) contra o Bournemouth. O momento da equipe requer atenção: considerando o desempenho geral na temporada, os Gunners venceram apenas um dos últimos cinco jogos. No período, o time soma ainda um empate e três derrotas, com um aproveitamento de 26,67%.

Apesar da fase instável, o comandante Mikel Arteta mantém o foco na vitória. "Não vamos perder um segundo sequer falando sobre isso (empate ou derrota). Nos preparamos para cada jogo visando a vitória, essa é a nossa realidade e continuaremos a agir da mesma forma", afirmou Arteta em conferência pré-partida.

Retrospecto do confronto

Ao todo, são 215 jogos oficiais disputados entre as duas equipes na história. O Arsenal leva vantagem no retrospecto geral com 100 vitórias, contra 66 triunfos do Manchester City e outros 49 empates. No encontro mais recente, em 22 de março, os Blues venceram a final da Copa da Liga Inglesa e ficaram com o título.

Já no recorte dos últimos dez confrontos diretos, a vantagem é do clube de Manchester. Foram quatro vitórias do City, contra duas do Arsenal, além de quatro empates. No balanço de gols desse período, os comandados de Guardiola balançaram as redes 15 vezes, enquanto o time de Londres marcou em 12 oportunidades.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 🆚 Arsenal

33ª rodada da Premier League

📆 Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester(ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (Streaming)

🕴️ Árbitro: Anthony Taylor (ING) 

🚩 Assistentes: Gary Beswick (ING) e Ian Hussin (ING)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Paul Tierney (ING) 

📺 VAR: John Brooks (ING)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)

David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres.

