Evandro e Arthur no Elite 16 do Rio de Janeiro: quando horário e onde assistir
Dupla estreia na competição
Dupla brasileira mais bem colocada no ranking do vôlei de praia, Evandro e Arthur Lanci estreiam no Elite 16 do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, nesta quarta-feira (24). Os brasileiros iniciam a fase de grupos enfrentando a dupla que vier do classificatório. A partida de estreia dos dois será às 20h (de Brasília) e tem transmissão da VBTV (streaming pago).
A dupla brasileira aguarda a definição da etapa de qualificatórias para conhecer os adversários. Os primeiros confrontos de classificação acontecem também nesta quarta-feira, partir das 9h, com agenda a ser divulgada pouco antes das partidas iniciais. Os brasileiros estão no grupo F e estreiam jogando na quadra principal das areias de Copacabana.
Formato da competição
O modo de disputa do Elite 16 foi alterado neste ano. Até 2024, o campeonato contemplava 16 duplas em cada naipe (feminino e masculino), com a entrada de 11 delas através do ranking, uma por convite e outras quatro após passar pelo qualificatório.
Agora, oito duplas a mais participam do Elite 16 em cada naipe, totalizando 24 equipes. Com isso, o formato de disputa teve que ser alterado.
Das 24 duplas, 16 se classificam por meio do ranking e as outras oito passam pelo qualificatório. Com as equipes definidas, elas são divididas em seis grupos com quatro cada. Ao fim dos confrontos dentro da chave, os primeiros colocados avançam à Fase de 12, os segundos e terceiros à Fase de 18 e os quartos de cada grupo são eliminados.
Após a Fase de 12, da qual participam os seis melhores de cada grupo e os vencedores dos confrontos entre os segundos e terceiros de cada chave, a competição chega às quartas de final. Nela, os dois melhores perdedores da Fase de 12 se juntam aos seis vencedores desta mesma fase.
Com isso, o Elite 16 é, finalmente, disputado em forma de mata-mata até a grande decisão.
Elite 16 do Rio de Janeiro - vôlei de praia
Praia de Copacabana - Grupo F
Evandro / Arthur Lanci x A definir
🏐 Etapa: fase de grupos
🏖️ Local: Quadra Central da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro - RJ
📆 Data e horário: 24 de setembro, às 20h (de Brasília)
📺 Onde assistir: VBTV
