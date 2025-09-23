Evandro e Arthur no Elite 16 do Rio de Janeiro: quando horário e onde assistir

Dupla brasileira mais bem colocada no ranking do vôlei de praia, Evandro e Arthur Lanci estreiam no Elite 16 do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, nesta quarta-feira (24). Os brasileiros iniciam a fase de grupos enfrentando a dupla que vier do classificatório. A partida de estreia dos dois será às 20h (de Brasília) e tem transmissão da VBTV (streaming pago).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A dupla brasileira aguarda a definição da etapa de qualificatórias para conhecer os adversários. Os primeiros confrontos de classificação acontecem também nesta quarta-feira, partir das 9h, com agenda a ser divulgada pouco antes das partidas iniciais. Os brasileiros estão no grupo F e estreiam jogando na quadra principal das areias de Copacabana.

A dupla brasileira Evandro e Arthur (Foto: Volleyballworld)

Formato da competição

O modo de disputa do Elite 16 foi alterado neste ano. Até 2024, o campeonato contemplava 16 duplas em cada naipe (feminino e masculino), com a entrada de 11 delas através do ranking, uma por convite e outras quatro após passar pelo qualificatório.

continua após a publicidade

Agora, oito duplas a mais participam do Elite 16 em cada naipe, totalizando 24 equipes. Com isso, o formato de disputa teve que ser alterado.

➡️ Duda e Ana Patrícia superam compatriotas e levam bronze no circuito mundial

Das 24 duplas, 16 se classificam por meio do ranking e as outras oito passam pelo qualificatório. Com as equipes definidas, elas são divididas em seis grupos com quatro cada. Ao fim dos confrontos dentro da chave, os primeiros colocados avançam à Fase de 12, os segundos e terceiros à Fase de 18 e os quartos de cada grupo são eliminados.

continua após a publicidade

Após a Fase de 12, da qual participam os seis melhores de cada grupo e os vencedores dos confrontos entre os segundos e terceiros de cada chave, a competição chega às quartas de final. Nela, os dois melhores perdedores da Fase de 12 se juntam aos seis vencedores desta mesma fase.

➡️ Após final emocionante, Brasil é ouro no circuito mundial de vôlei de praia

Com isso, o Elite 16 é, finalmente, disputado em forma de mata-mata até a grande decisão.

Elite 16 do Rio de Janeiro - vôlei de praia

Praia de Copacabana - Grupo F

Evandro / Arthur Lanci x A definir

🏐 Etapa: fase de grupos

🏖️ Local: Quadra Central da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro - RJ

📆 Data e horário: 24 de setembro, às 20h (de Brasília)

📺 Onde assistir: VBTV