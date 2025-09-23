Elite 16: em Copacabana, Evandro busca título inédito no vôlei de praia

Dupla brasileira mais bem posicionada no ranking mundial do vôlei de praia, Evandro e Arthur Lanci estão em busca de uma conquista inédita no Rio de Janeiro. Eles disputam a etapa do Elite 16 nas tradicionais areias da praia de Copacabana, e chegam embalados pelo título conquistado na etapa de João Pessoa da competição.

— Viramos a chave e já estamos pensando na etapa do Rio, onde vamos jogar em casa, perto da minha família e amigos e onde foi minha primeira Olimpíada. Estamos fazendo tudo o que podemos para nos prepararmos, mesmo com pouco tempo de descanso — afirmou Evandro, que é carioca e disputa em casa.

Evandro e Arthur em ação no Elite 16 (Foto: Volleyball World)

Vencedor em João Pessoa, Evandro acredita que dupla com Arthur Lanci ainda tem erros para ajeitar am Copacabana. Eles pretendem chegar com o mais alto nível no Rio de Janeiro:

— O mundial do Rio também será uma nova oportunidade para evitarmos alguns erros que cometemos em João Pessoa, por mais que tenhamos ganhado. Nosso técnico conversou com a gente e agora vamos buscar aprimorar nosso jogo para que possamos sair no lugar mais alto no Rio também. É outro torneio, e uma nova forma de fazer diferente.

No Rio de Janeiro, o Brasil será representado por 12 duplas, sendo sete no naipe feminino e cinco no masculino. São elas: George/Saymon, Vinícius/Heitor, Adelmo/Mateus, Thainara/Talita Simonetti, Carol Horta/Elize Maia e Andressa/Tainá , Thamela/Vic, Talita/Taiana, Carol Solberg/Rebecca, Vitória/Hegê, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato.

As duplas Thamela/Vic, Talita/Taiana, Carol Solberg/Rebecca, Vitória/Hegê, Evandro/Arthur Lanci e André/Renato já estão classificadas para a competição. Os demais brasileiros ainda disputam o classificatório nesta quarta-feira (24), pela manhã.

Elite 16 do Rio de Janeiro, praia de Copacabana

O modo de disputa do Elite 16 foi alterado neste ano. Até 2024, o campeonato contemplava 16 duplas em cada naipe (feminino e masculino), com a entrada de 11 delas através do ranking, uma por convite e outras quatro após passar pelo qualificatório.

Agora, oito duplas a mais participam do Elite 16 em cada naipe, totalizando 24 equipes. Com isso, o formato de disputa teve que ser alterado.

Das 24 duplas, 16 se classificam por meio do ranking e as outras oito passam pelo qualificatório. Com as equipes definidas, elas são divididas em seis grupos com quatro cada. Ao fim dos confrontos dentro da chave, os primeiros colocados avançam à Fase de 12, os segundos e terceiros à Fase de 18 e os quartos de cada grupo são eliminados.

Após a Fase de 12, da qual participam os seis melhores de cada grupo e os vencedores dos confrontos entre os segundos e terceiros de cada chave, a competição chega às quartas de final. Nela, os dois melhores perdedores da Fase de 12 se juntam aos seis vencedores desta mesma fase.

Com isso, o Elite 16 é, finalmente, disputado em forma de mata-mata até a grande decisão.