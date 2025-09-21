Duda e Ana Patrícia superam compatriotas e levam bronze no circuito mundial

A medalha de bronze do Elite 16 de João Pessoa, etapa do circuito mundial de vôlei de praia, foi disputada entre brasileiras, na tarde deste domingo (21). As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia levaram a melhor no duelo contra Carol Solberg e Rebecca e garantiram mais um pódio na temporada, após vitória rápida por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/13.

Após um primeiro set equilibrado, as campeãs olímpicas consolidaram seu jogo na segunda parcial, abrindo vantagem confortável no placar e pressionando as adversárias, que passaram a errar mais. Assim, Duda e Ana Patrícia precisaram de cerca de 40 minutos para confirmar o triunfo e o lugar no pódio.

— Uma medalha super importante pra esse caminho que a gente tá trilhando agora, um caminho cheio de desafios, mas que tem nos dado muita alegria e muito orgulho - declarou Ana Patrícia, após a partida.

A medalha foi a quarta da parceria nesta temporada do circuito mundial de vôlei de praia. Além da etapa em João Pessoa, Duda e Ana Patrícia foram medalhistas de bronze nas etapas de Brasília, Montreal e Hamburgo.

As duplas brasileiras foram para a disputa da medalha de bronze após serem barradas por duas parcerias norte-americanas nas semifinais, ainda na manhã deste domingo (21). Carol Solberg e Rebecca foram superadas por Shaw Cheng, por 2 sets a 0, com duplo 21/18, enquanto Duda e Ana Patrícia pararam diante de Cannon e Kraft por 2 sets a 1, parciais de 21/13, 13/21 e 13/15.

Ana Patrícia e Duda, durante partida da semifinal na etapa de João Pessoa (Foto: Volleyball World)

Evandro e Arthur lutam pelo ouro

Os brasileiros venceram a semifinal contra a dupla dos Países Baixos Boermans e De Groots, por 2 sets a 0, com as parciais de 21/12 e 21/19. Nos dois sets, os brasileiros marcaram 26 pontos de ataque, seis de bloqueio, dois de saque e garantiram oito pontos com erros do adversário.

A dupla disputa a final neste domingo (21), às 17h (de Brasília), em João Pessoa, contra os franceses Bassereau e Aye.

