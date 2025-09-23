Duda e Ana Patrícia, atuais campeãs olímpicas no vôlei de praia, não estão entre as duplas participantes da etapa do Elite 16, categoria principal do Circuito Mundial da modalidade. O torneio, disputado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, começa na próxima quarta-feira (24) e vai até o próximo domingo (28).

A dupla foi medalha de bronze na última etapa do Elite 16, que aconteceu em João Pessoa, Paraíba, entre os dias 17 e 21 de setembro. Além disso, foi campeã da sétima etapa do Circuito Brasileiro, também na capital paraibana, no último dia 14.

Fora do Elite 16

Duda e Ana Patrícia, vindo dessa sequência de campeonatos, não participarão da etapa do Elite 16 no Rio, como forma de decisão estratégica para o prosseguimento da temporada. A dupla volta à ação na próxima etapa do Circuito Brasileiro, que tem o início marcado para o dia 1º de outubro, também na cidade do Rio de Janeiro.

Brasil no Top-10

Duda e Ana Patrícia retornaram ao top 10 da FIVB no ranking mundial de vôlei de praia feminino. A conquista da décima posição veio após levarem a medalha de bronze na etapa de João Pessoa do Elite 16, no último fim de semana, sendo consagradas na atualização semanal divulgada pela Federação Internacional de Voleibol nesta última segunda (22).

Com a elevação de Ana Patrícia e Duda, o Brasil conta com três duplas entre as 10 melhores no ranking feminino. Thamela Coradello e Vitória Lopes permanecem como número um do mundo e logo atrás Carol Solberg e Rebecca Cavalcanti aparecem em segundo lugar. As duas duplas estiveram presentes em João Pessoa, mas Carol e Rebecca ficaram em quarto lugar e Thamela e Vitória ocuparam o quinto.