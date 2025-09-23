Nesta terça-feira, as últimas duas vagas restantes das quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino, disputado nas Filipinas, foram preenchidas. Com isso, a próxima fase da competição começa nesta quarta-feira (24). A grande final está marcado para o próximo domingo (28).

continua após a publicidade

➡️ Quartas do Mundial de vôlei masculino definidas; veja o chaveamento

Todas as partidas das quartas de final da competição terão transmissão ao vivo pela Volleyball World TV (streaming) e pelo Sportv. ➡️Clique aqui para assistir no Sportv

Confira os dias e horários dos jogos:

QUARTA-FEIRA (24/09)

Itália x Bélgica - 4h30 (de Brasília) Polônia x Turquia - 9h (de Brasília)

QUINTA-FEIRA (25/09)

Tchéquia x Irã - 4h30 (de Brasília)

Bulgária x EUA - 9h (de Brasília)

Como está o chaveamento do Mundial de Vôlei?

Chaveamento das quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025 (Foto: Divulgação/ Instagram Web Vôlei)

Resultados das oitavas de final

Turquia 3 x 1 Países Baixos (27-29, 25-23, 25-16 e 25-19) Polônia 3 x 1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 e 25-14) Argentina 0 x 3 Itália (23-25, 20-25 e 22-25) Bélgica 3 x 0 Finlândia (25-21, 25-17 e 25-21) Bulgária 3 x 0 Portugal (25-29, 25-23 e 25-13) Estados Unidos 3 x 1 Eslovênia (19-25, 25-22, 25-17 e 25-20) Tunísia 0 x 3 Tchéquia (19-25, 18-25 e 23-25) Sérvia 2 x 3 Irã (25-23, 19-25, 26-24, 22-25 e 9-15)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Jogos do dia

No primeiro jogo desta terça-feira (23), a República Tcheca bateu a Tunísia, sem muita dificuldade, por 3 sets a 0 em um confronto de destaque dos tchecos. O resultado consolidou a presença da seleção no top-20 do ranking da FIVB, em 19º lugar.

continua após a publicidade

Já a partida entre Sérvia e Irã ficou marcada por muito equilíbrio. Em uma disputa acesa do início ao fim, a Sérvia começou vencendo o primeiro set por 25-23 e logo depois o Irã foi em busca do empate, sendo um jogo extremamente acirrado até o final do quinto set, quando os iranianos venceram por 15-09. As parciais foram de 23-25, 25-19, 24-26, 25-22 e 15-09.