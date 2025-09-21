Após final emocionante, Brasil é ouro no circuito mundial de vôlei de praia

Pela primeira vez na temporada 2025, os brasileiros Arthur e Evandro subiram ao lugar mais alto do pódio em uma etapa do circuito mundial de vôlei de praia. Neste domingo (21), a parceria conquistou a etapa de João Pessoa do Elite 16 com vitória sobre os franceses Bassereau e Aye por 2 sets a 0, parciais de 21/15 e 27/15.

Após um primeiro set tranquilo, em que os brasileiros foram dominantes em quadra, a reta final do segundo set foi disputada ponto a ponto, passando dos 21 pontos tradicionais para conclusão da parcial. A dupla francesa, rival de Evandro e Arthur na final, veio do qualyfier.

A dupla brasileira chegou à decisão após vencer a semifinal contra a dupla dos Países Baixos Boermans e De Groots, por 2 sets a 0, com as parciais de 21/12 e 21/19. Nos dois sets, os brasileiros marcaram 26 pontos de ataque, seis de bloqueio, dois de saque e garantiram oito pontos com erros do adversário.

— A torcida fala por si só, ganhar aqui é essa energia incrível. É inexplicável, jogar no Brasil a gente tem um terceiro jogador - declarou Arthur, após o jogo, sobre conquistar o primeiro ouro da temporada em casa.

Com a conquista deste domingo (21), Evandro e Arthur chegaram ao segundo pódio da temporada no circuito mundial de vôlei de praia. A dupla, formada após os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, conquistou a medalha de prata do Elite 16 na etapa de Brasília, em abril deste ano. Os dois também foram campeões do Sul-Americano da modalidade, no Chile.

Duda e Ana Patrícia são medalhistas de bronze

A medalha de bronze do Elite 16 de João Pessoa, etapa do circuito mundial de vôlei de praia, foi disputada entre brasileiras, na tarde deste domingo (21). As campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia levaram a melhor no duelo contra Carol Solberg e Rebecca e garantiram mais um pódio na temporada, após vitória rápida por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/13.

Após um primeiro set equilibrado, as campeãs olímpicas consolidaram seu jogo na segunda parcial, abrindo vantagem confortável no placar e pressionando as adversárias, que passaram a errar mais. Assim, Duda e Ana Patrícia precisaram de cerca de 40 minutos para confirmar o triunfo e o lugar no pódio.

