Estreia de João Fonseca no ATP de Brisbane: confira horário e onde assistir
Brasileiro enfrenta o norte-americano Reilly Opelka neste domingo (4)
João Fonseca, o tenista xodó do público brasileiro, se prepara para o seu primeiro compromisso da temporada 2026. Na estreia do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, o atleta enfrenta o norte-americano Reilly Opelka. A partida está marcada para as 22h (de Brasília) deste domingo (4) e terá transmissão do Disney+ (streaming).
No ranking mundial, Fonseca aparece à frente de Opelka. O brasileiro é o número 24, e o norte-americano está apenas na 52ª colocação. O jogo do atleta de 28 anos e 2,11m é marcado, principalmente, por saques agressivos. Opelka é o atual vice-campeão do ATP de Brisbane e promete vida difícil ao carioca.
Caso avance de fase, Fonseca, nas oitavas de final, terá pela frente o alemão Altmaier (número 46 do mundo) ou um atleta que passar do qualifying.
➡️João Fonseca estreia no ATP de Brisbane; veja calendário de 2026
Apesar de nunca terem se enfrentado, Fonseca e Opelka defenderam as mesmas cores no ano passado. Na Laver Cup, os dois jogaram pelo Time Mundo e ajudaram a equipe a sair com o título do torneio.
Tudo sobre a estreia de João Fonseca no ATP de Brisbane
✅ FICHA TÉCNICA
João Fonseca (BRA) 🆚 Reilly Opelka (EUA)
1° rodada (Fase de 32) — ATP 250 de Brisbane
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Brisbane, Austrália
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
