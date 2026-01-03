menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Estreia de João Fonseca no ATP de Brisbane: confira horário e onde assistir

Brasileiro enfrenta o norte-americano Reilly Opelka neste domingo (4)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/01/2026
18:01
João Fonseca em treino para ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)
imagem cameraJoão Fonseca em treino para ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca, o tenista xodó do público brasileiro, se prepara para o seu primeiro compromisso da temporada 2026. Na estreia do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, o atleta enfrenta o norte-americano Reilly Opelka. A partida está marcada para as 22h (de Brasília) deste domingo (4) e terá transmissão do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ João Fonseca terá adversário inédito na estreia do ATP de Brisbane

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No ranking mundial, Fonseca aparece à frente de Opelka. O brasileiro é o número 24, e o norte-americano está apenas na 52ª colocação. O jogo do atleta de 28 anos e 2,11m é marcado, principalmente, por saques agressivos. Opelka é o atual vice-campeão do ATP de Brisbane e promete vida difícil ao carioca.

Caso avance de fase, Fonseca, nas oitavas de final, terá pela frente o alemão Altmaier (número 46 do mundo) ou um atleta que passar do qualifying.

continua após a publicidade

➡️João Fonseca estreia no ATP de Brisbane; veja calendário de 2026

Apesar de nunca terem se enfrentado, Fonseca e Opelka defenderam as mesmas cores no ano passado. Na Laver Cup, os dois jogaram pelo Time Mundo e ajudaram a equipe a sair com o título do torneio.

João Fonseca e Reilly Opelka fizeram parte do Time Mundo na Laver Cup 2025 (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
João Fonseca e Reilly Opelka fizeram parte do Time Mundo na Laver Cup 2025 (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tudo sobre a estreia de João Fonseca no ATP de Brisbane

✅ FICHA TÉCNICA
João Fonseca (BRA) 🆚 Reilly Opelka (EUA)
1° rodada (Fase de 32) — ATP 250 de Brisbane
📆 Data e horário: domingo, 4 de janeiro, às 22h (de Brasília)
📍 Local: Brisbane, Austrália
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias