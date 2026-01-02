menu hamburguer
João Fonseca terá adversário inédito na estreia do ATP de Brisbane

Confronto ainda não tem data e hora definidos

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/01/2026
22:13
Atualizado há 0 minutos
imagem cameraJoão Fonseca em treino para ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após um ano glorioso de 2025, João Fonseca conheceu, nesta sexta-feira (2), o seu rival do jogo de estreia na atual temporada. Pelo ATP 250 de Brisbane, o brasileiro, cabeça de chave, terá um duelo inédito contra o americano Reilly Opelka. O torneio tem início nesta segunda-feira (5), mas o confronto ainda não tem data e horário definidos.

No ranking mundial, Fonseca aparece à frente de Opelka. O brasileiro é o número 24, e o americano está apenas na 52ª colocação. No entanto, a experiência pode ser um fator favorável a Opelka, que, aos 28 anos, tem mais tempo de caminhada no tênis e soma quatro títulos no circuito profissional. Além disso, é o atual vice-campeão do ATP de Brisbane.

Caso avance de fase, em uma partida que promete ser difícil, o carioca de 19 anos terá pela frente o alemão Altmaier ou um atleta que passar do qualifying.

Apesar de nunca terem se enfrentado, Fonseca e Opelka defenderam as mesmas cores no ano passado. Na Laver Cup, os dois jogaram pelo Time Mundo e ajudaram a equipe a sair com o título do torneio,

João Fonseca e Reilly Opelka fizeram parte do Time Mundo na Laver Cup 2025 (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
João Fonseca e Reilly Opelka fizeram parte do Time Mundo na Laver Cup 2025 (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Próximos torneios de João Fonseca em 2026

Janeiro

  • 5/1 - ATP 250 de Brisbane, Austrália (quadra dura)
  • 12/1 - ATP 250 de Adelaide, Austrália (quadra dura)
  • 18/1 - Australian Open (quadra dura)

Fevereiro

  • 6/2 - Copa Davis, Canadá (quadra dura indoor)
  • 9/2 - ATP 250 de Buenos Aires, Argentina (saibro)
  • 16/2 - ATP 500 Rio de Janeiro, Brasil (saibro)

Março

  • 4/3 - Masters 1000 de Indian Wells, Estados Unidos (quadra dura)
  • 18/3 - Masters 1000 de Miami, Estados Unidos (quadra dura)

