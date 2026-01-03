Web reage a primeiro compromisso de João Fonseca em 2026: 'Boa sorte'

O brasileiro João Fonseca conheceu, na última sexta-feira (2), o primeiro adversário de 2026. Após uma gloriosa temporada no ano passado, o fenômeno do tênis nacional irá estrear o novo ciclo contra o estadunidense Reilly Opelka, pela primeira rodada do ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

Nas redes sociais, fãs do tenista brasileiro repercutiram ao primeiro desafio de 2026. O compromisso contra o estadunidense dividiu opiniões. Alguns torcedores demonstraram confiança em uma possível classificação do brasileiro.

Por outro lado, teve quem levantou algumas preocupações com a estreia de João Fonseca. O principal ponto destacado foi o poder do saque de Opelka, que pode complicar a vida do brasileiro. Veja as reações abaixo:

João Fonseca x Opelka

No ranking mundial, Fonseca aparece à frente de Opelka. O brasileiro é o número 24, e o americano está apenas na 52ª colocação. No entanto, a experiência pode ser um fator favorável a Opelka, que, aos 28 anos, tem mais tempo de caminhada no tênis e soma quatro títulos no circuito profissional. Além disso, é o atual vice-campeão do ATP de Brisbane.

Caso avance de fase, em uma partida que promete ser difícil, o carioca de 19 anos terá pela frente o alemão Altmaier ou um atleta que passar do qualifying.

Apesar de nunca terem se enfrentado, Fonseca e Opelka defenderam as mesmas cores no ano passado. Na Laver Cup, os dois jogaram pelo Time Mundo e ajudaram a equipe a sair com o título do torneio.

João Fonseca e Reilly Opelka fizeram parte do Time Mundo na Laver Cup 2025 (Foto: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)