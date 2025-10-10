Estônia x Itália: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Estônia e Itália terão os caminhos cruzados pela sétima rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn (EST). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Fora de Campo
Torcedores do Real Madrid reagem a gol de Rodrygo pela Seleção Brasileira
Fora de Campo10/10/2025
- Futebol Internacional
Com Brasil na lista, técnico da Inglaterra aponta trio favorito ao título da Copa do Mundo
Futebol Internacional10/10/2025
- Lance! Biz
Champions League na Netflix? Entenda o possível cenário de novas transmissões
Lance! Biz10/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
A Estônia entra em campo como a grande zebra do confronto, ocupando a 129ª posição no ranking da Fifa e com apenas três pontos somados no grupo. A principal dificuldade da equipe do técnico Jurgen Henn tem sido o ataque, que passa por uma seca de mais de 300 minutos sem marcar gols, evidenciada pelo recente empate em 0 a 0 com Andorra.
A Itália, sob o comando do novo técnico Gennaro Gattuso, busca se reerguer após o trauma de ficar fora das últimas duas Copas do Mundo. A nova era tem sido marcada por jogos eletrizantes: após uma goleada de 5 a 0 sobre a própria Estônia, a equipe conquistou uma vitória caótica por 5 a 4 contra Israel, com um gol nos acréscimos. Apesar da tensão interna, evidenciada por um desentendimento entre o técnico e o capitão Donnarumma, os italianos precisam de outra vitória convincente para manter a perseguição a uma vaga na Copa de 2026.
Tudo sobre o jogo entre Estônia e Itália (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Estônia x Itália
7ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: A. Le Coq Arena, Tallinn (EST)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Serdar Gözübüyük
🚩 Assistentes: Erwin Zeinstra e Patrick Inia (assistentes), Joey Kooij (quarto árbitro)
📺 VAR: Rob Dieperink
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Estônia (Técnico: Jürgen Henn
Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen
Itália (Técnico: Gennaro Gattuso
Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias