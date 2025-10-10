menu hamburguer
Estônia x Itália: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada

Tallinn (EST)
Dia 10/10/2025
14:00
(Foto: Arte/Lance!)
Estônia e Itália terão os caminhos cruzados pela sétima rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), na A. Le Coq Arena, em Tallinn (EST). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

EST
ITA
7ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
A. Le Coq Arena, em Tallinn (EST)
Árbitro
Serdar Gözübüyük
Assistentes
Erwin Zeinstra e Patrick Inia
Var
Rob Dieperink
A Estônia entra em campo como a grande zebra do confronto, ocupando a 129ª posição no ranking da Fifa e com apenas três pontos somados no grupo. A principal dificuldade da equipe do técnico Jurgen Henn tem sido o ataque, que passa por uma seca de mais de 300 minutos sem marcar gols, evidenciada pelo recente empate em 0 a 0 com Andorra.

A Itália, sob o comando do novo técnico Gennaro Gattuso, busca se reerguer após o trauma de ficar fora das últimas duas Copas do Mundo. A nova era tem sido marcada por jogos eletrizantes: após uma goleada de 5 a 0 sobre a própria Estônia, a equipe conquistou uma vitória caótica por 5 a 4 contra Israel, com um gol nos acréscimos. Apesar da tensão interna, evidenciada por um desentendimento entre o técnico e o capitão Donnarumma, os italianos precisam de outra vitória convincente para manter a perseguição a uma vaga na Copa de 2026.

Tudo sobre o jogo entre Estônia e Itália (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Estônia x Itália
7ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: A. Le Coq Arena, Tallinn (EST)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Serdar Gözübüyük
🚩 Assistentes: Erwin Zeinstra e Patrick Inia (assistentes), Joey Kooij (quarto árbitro)
📺 VAR: Rob Dieperink 

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Estônia (Técnico: Jürgen Henn)
Hein; Schjonning-Larsen, Kuusk, Paskotsi, Saliste; Shein, Palumets; Yakovlev, Kait, Sinyavskiy; Sappinen

Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Orsolini, Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui

A Itália enfrenta a Estônia fora de casa pelas Eliminatórias (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)
