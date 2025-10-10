Espanha x Geórgia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada
Espanha e Geórgia terão os caminhos cruzados pela sétima rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), no Estadio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no SporTV
Ficha do jogo
A Espanha, atual campeã da Eurocopa, chega para o confronto em um momento de total domínio. A equipe do técnico Luis de la Fuente iniciou a campanha para a Copa do Mundo de forma perfeita, com duas vitórias convincentes, nove gols marcados e nenhum sofrido, liderando o grupo com folga. Motivada a superar os resultados decepcionantes nas últimas Copas, a Fúria se apoia em um retrospecto histórico esmagador contra a Geórgia, tendo vencido sete dos oito confrontos, incluindo uma vitória por 4 a 1 no recente encontro pelas oitavas de final da Euro 2024.
A Geórgia chega ao jogo como a grande sensação do futebol europeu, após uma campanha histórica na Euro 2024, onde foi a surpresa do torneio ao chegar às oitavas de final. Liderada pela estrela Khvicha Kvaratskhelia, a equipe do técnico Willy Sagnol iniciou a campanha para a Copa com uma vitória e uma derrota, e agora busca competir por uma vaga inédita.
Tudo sobre o jogo entre Espanha e Geórgia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha x Geórgia
7ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estadio Manuel Martínez Valero, em Elche (ESP)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Manfredas Lukjančukas
🚩 Assistentes: Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas (assistentes), Donatas Rumšas (quarto árbitro)
📺 VAR: Tiago Martins
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Espanha (Técnico: Luis de la Fuente
Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Pedri, Merino, Zubimendi; Olmo, Oyarzabal, F Torres
Geórgia (Técnico: Willy Sagnol
Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Azarovi; Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia
