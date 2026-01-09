menu hamburguer
Onde Assistir

São Paulo x Real Soccer: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copinha

Tricolor está classificado para a próxima fase

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
08:10
São Paulo está invicto na competição (Foto: Arte/ Lance!)
São Paulo está invicto na competição (Foto: Arte/ Lance!)
  Matéria
  • Mais Notícias

São Paulo e Real Soccer se enfrentam neste sábado, dia 10 de janeiro, às 18h30 (de Brasília), pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor chega para o confronto classificado para a próxima fase. O jogo será no Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. O jogo será transmitido pela Cazé TV.

Já garantido na fase eliminatória, o Tricolor lidera o Grupo 19 com campanha perfeita: duas vitórias em dois jogos, seis pontos conquistados, quatro gols marcados e a defesa ainda sem ser vazada.

Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
REA
COPINHA
São Paulo x Real Soccer
Data e Hora
 sábado, 10 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
Local
 Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
Árbitro
Onde assistir
Cazé TV

São Paulo na Copinha 2026

O São Paulo venceu o Independente-AP por 2 a 0, nesta quarta-feira (7), em Sorocaba, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols do Tricolor foram marcados por Paulinho e Isac. Com o resultado, a equipe garantiu vaga na próxima fase da competição.

São Paulo está invicto na Copinha (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)
São Paulo está invicto na Copinha (Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC)

Confira as informações do jogo entre São Paulo x Real Soccer

✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO X REAL SOCCER
COPINHA - 3ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba
📺 Onde assistir: Cazé TV (canal no YouTube)

