Santos x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo

O Santos recebe o Novorizontino na estreia do Campeonato Paulista, em duelo marcado para este sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Em coletiva de apresentação realizada na última segunda-feira (5), o atacante Gabriel Barbosa afirmou que está pronto para a estreia e pode ser a principal novidade do elenco santista. Ele chegou por empréstimo junto ao Cruzeiro até o fim do ano, com opção de compra.

Data e Hora Sábado, dia 10 de janeiro de 2026 Local Vila Belmiro (Santos) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza Assistentes Alex Ang Ribeiro e Bruno Silva de Jesus Var Daiane Muniz

Como chega o Santos para a estreia?

Apesar da presença de Gabigol, o Santos não terá o atacante Neymar à disposição. O camisa 10 será desfalque, já que realizou, no dia 22 de dezembro, uma artroscopia no joelho esquerdo, após ter atuado no sacrifício na reta final da temporada.

O elenco do Sub-20 disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o técnico Vinícius Marques teve três jogadores convocados por Juan Pablo Vojvoda, com a competição em andamento, para reforçar o elenco profissional.

Vinícius Lira já não participou do segundo jogo, uma vez que o lateral-esquerdo Souza deve ser vendido ao Tottenham, da Inglaterra, por cerca de R$ 95 milhões. O jogador não participou do treino tático realizado na última quinta-feira (8). Escobar deverá ser o titular da posição. O atacante Barreal, que foi adquirido em definitivo pelo Santos após negociações com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, ainda não apareceu no BID da CBF e deve ficar de fora da estreia.

Gabriel Bontempo passou por um procedimento no nariz e também será desfalque, assim como Victor Hugo, que está sendo negociado com o Atlético-MG. O atleta pertence ao Flamengo e chegou ao Santos no meio do ano passado, por empréstimo. Diante disso, os Meninos da Vila Gustavo Henrique e Mateus Xavier, autor de quatro gols em dois jogos, foram chamados por Vojvoda e deixaram a concentração da Copinha, em São Carlos, no interior de São Paulo.

O Peixe venceu o Real Brasília (DF) e o União Cacoalense (RO) e entra em campo já classificado para a próxima fase neste sábado (10), às 10h (de Brasília), contra o Grêmio São-Carlense, de São Carlos (SP).

Gabriel Barbosa durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Provável escalação do Santos:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo, Escobar; Willian Arão, João Schmidt, Rollheiser; Lautaro Díaz, Robinho Jr. e Gabigol.